Объявили голодовку пациенты с подозрением на COVID-19 в инфекционном госпитале Кирова

У госпитализарованных взяли анализы на коронавирус, но не объявили результаты тестов. Зачем их держат в больнице, если они здоровы, требуют ответить кировчане.

Пациенты кировского инфекционного госпиталя объявили голодовку

В Кирове 13 пациентов инфекционного госпиталя, развернутого на базе больницы имени Бехтерева в Ганино, объявили голодовку. О причинах бойкота кировчане рассказал телеканал «Девятка ТВ».

Все пациенты, объявившие голодовку, попали в госпиталь с подозрением на коронавирусную инфекцию, у всех у них были взяты анализы, однако после проведенных несколько раз тестов информация о наличии у пациентов заболевания не была ни подтверждена, ни опровергнута.

Сначала пациенты пытались мирным путем решить свои проблемы и поговорить с врачами, для этого они устроили собрание, на котором изложили свои вопросы медработникам. Люди отмечают, что помимо них самих страдают их родственники и коллеги, которые вынуждены либо находиться на карантине дома, либо тоже госпитализированы.

-Ко мне пришли из поликлиники врачи, взяли мазок. На следующий день сказали, что у меня отрицательный анализ. А ночью приезжает «скорая», не дав собраться, забирают и везут сюда. Сначала на томографию. Томография — все хорошо. Тем не менее сюда везут. Просили главного врача дать нам ответ, на каком основании мы тут находимся, — рассказал один из бастующих.

В разговоре с пациентами медики не смогли ни огласить результаты тестов, ни объяснить причины госпитализации. Поэтому кировчане написали письма главному врачу госпиталя и министру здравоохранения Кировской области, в котором объявили голодовку. Кировчане просят объявить им результаты анализов и сообщить, почему их держат в больнице.