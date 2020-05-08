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Умирают от коронавируса 0,9% заболевших в России. 50% болеют бессимптомно

20:46 08.05.2020 Фото: Кремлин.ру
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Глава Роспотребнадзора сообщила, что тяжелых случаев течения коронавирусной инфекции у детей на сегодняшний день в России не зафиксировано. По оценке Поповой, это результат своевременного выявления.

Умирают от коронавируса 0,9% заболевших в России. 50% болеют бессимптомно
Показатель смертности из-за коронавируса в России составляет 0,9%, заявила Анна Попова

Глава Роспотребнадзора Анна Попова также сообщила, что тяжелых случаев течения COVID-19 у детей на сегодняшний день в России не зафиксировано

Уровень смертности у пациентов с коронавирусной инфекцией в России составляет 0,9%. Об этом в пятницу сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании внутрифракционной группы фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошева.

«По летальности сегодня — в России летальность 0,9%. Это тоже результат очень своевременного выявления, своевременного обращения», — сказала она.

Глава Роспотребнадзора также сообщила, что тяжелых случаев течения коронавирусной инфекции у детей на сегодняшний день в России не зафиксировано, передает ТАСС.

«Тяжелых случаев у детей у нас нет. И в структуре самого заболевания у нас тоже по течению 80% — это случаи нетяжелые, а из общего количества больше 50% сегодня — это случаи, которые текут бессимптомно. Из оставшихся порядка 30% — это ОРВИ, 20% — пневмонии, и случаи, которые текут тяжело — это 5%, те, которые попадают на койки, и на койки реанимационные», — сказала Попова.

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От редакции

Вы верите статистике?

Covid-19, 08 мая 2020 21:48
НВР:
Не верил статистике с самого начала этой истерии с вирусом.
"Болеют бессимптомно" - это означает, по сути, что вы совершенно здоровы, без признаков даже малейшего изменения самочувствия.
Сразу смело вычитайте эти ихние 50% со всех данных о заражениях и получите картину обычного распространения ОРВИ, учитывая то, что почти во всех больницах занимаются приписками количества больных.

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