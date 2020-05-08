Признала Третий рейх единственным виновником начала Второй мировой войны Германия

По словам германских чиновников, «вопиющие попытки переписать историю» заставляют прояснить позицию их страны: те, кто заставляет считать другие народы преступниками, совершает несправедливость по отношению к жертвам.

Германия назвала единственного виновника в развязывании Второй мировой

Глава МИД Германии Хайко Маас и директор Института современной истории Андреас Виршинг назвали нацистский режим Третьего рейха единственным виновником в развязывании Второй мировой войны, передает журнал Spiegel.

По словам чиновников, «вопиющие попытки переписать историю» заставляют прояснить позицию их страны.

«Германия в одиночку развязала Вторую мировую войну своим нападением на Польшу. И только Германия несет ответственность за преступления против человечности, совершенные во время холокоста», — отмечается в статье.

Маас и Виршинг считают, что те, кто заставляет считать другие народы преступниками, совершает несправедливость по отношению к жертвам.

19 сентября 2019 года Европарламент принял резолюцию «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», в которой утверждается, что войну спровоцировали Германия и СССР.