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Признала Третий рейх единственным виновником начала Второй мировой войны Германия

20:53 08.05.2020 Фото: Википедии
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По словам германских чиновников, «вопиющие попытки переписать историю» заставляют прояснить позицию их страны: те, кто заставляет считать другие народы преступниками, совершает несправедливость по отношению к жертвам.

Признала Третий рейх единственным виновником начала Второй мировой войны Германия
Германия назвала единственного виновника в развязывании Второй мировой

Глава МИД Германии Хайко Маас и директор Института современной истории Андреас Виршинг назвали нацистский режим Третьего рейха единственным виновником в развязывании Второй мировой войны, передает журнал Spiegel.

По словам чиновников, «вопиющие попытки переписать историю» заставляют прояснить позицию их страны.

«Германия в одиночку развязала Вторую мировую войну своим нападением на Польшу. И только Германия несет ответственность за преступления против человечности, совершенные во время холокоста», — отмечается в статье.

Маас и Виршинг считают, что те, кто заставляет считать другие народы преступниками, совершает несправедливость по отношению к жертвам.

19 сентября 2019 года Европарламент принял резолюцию «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», в которой утверждается, что войну спровоцировали Германия и СССР.

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