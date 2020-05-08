Суды снимают карантин. С 12 мая по всей России они возвращаются к обычному графику работы

Адвокаты возлагают надежды на разумные действия председателей судов, которые могли бы соответствующим образом построить работу судов так, чтобы и судопроизводство возобновилось, и безопасность его участников была обеспечена, поскольку ограничения по коронавирусу еще не сняли.

Российские суды решили открыть после карантинных ограничений. И в Бердске тоже

Все российские суды с 12 мая переходят на обычный график работы после длительного простоя из-за пандемии коронавируса. Судьям предписано рассматривать дела всех категорий, соблюдая при этом необходимые меры безопасности. Адвокаты, с одной стороны, довольны возобновлением трудовой деятельности, но с другой — опасаются, что многие процессы сложно будет провести в связи с ограничениями из-за риска для здоровья и ряда противоречий между федеральными и региональными решениями.

Оповещение о возобновлении работы было разослано в четверг председателям судов за подписью генерального директора судебного департамента при Верховном суде РФ (ВС РФ) Александра Гусева. В нем кратко сообщается, что срок действия постановлений президиумов ВС РФ и Совета судей РФ, которыми вводились ограничения в работе судов (они рассматривали только дела безотлагательной категории), истекает 11 мая. А потому со следующего дня «предлагается осуществлять деятельность судов и органов судебного департамента в полном объеме».

Исключение сделано, естественно, только для «работников, у которых выявлено заражение коронавирусной инфекцией», и тех, кто контактировал с ними.

После этого буквально в двух предложениях господин Гусев обратил внимание на необходимость соблюдения режима повышенной безопасности, самоизоляции «отдельных категорий граждан», соблюдения социальной дистанции, «использования средств индивидуальной защиты дыхания». В соответствии с этими требованиями и должны организовываться и обеспечиваться судебные заседания.

Как заявил “Ъ” президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ Юрий Пилипенко, большинство практикующих юристов, и прежде всего адвокаты, «последние пару дней с нетерпением ожидали ясности относительно дальнейшей судебной деятельности в стране». Однако и сейчас у его коллег «остались некоторые вопросы». По его словам, это относится к тем, «кто не без внимания относится к своему здоровью: каким образом и за счет чего в судах будут обеспечены меры социального дистанцирования?». Господин Пилипенко напомнил, что далеко не везде, в том числе из-за архитектурных особенностей помещений судов, достаточно пространства, «а иногда буквально даже воздуха».

Большие надежды в данном случае Юрий Пилипенко возлагает на разумные действия председателей судов, которые могли бы соответствующим образом построить работу судов так, чтобы и судопроизводство возобновилось, и безопасность его участников была обеспечена.

«Но, стоит заметить, среди адвокатов немало тех, кто уже соскучился по работе и хотел бы скорее окунуться в более активную процессуальную жизнь, тем более что средства к существованию адвокаты зачастую зарабатывают именно в процессе»,— заключил господин Пилипенко.

Адвокат Марина Ярош, в свою очередь, заявила, что считает невозможным полноценное проведение большинства процессов, так как в большинстве судов просто не смогут обеспечить безопасность от заражения. «Если не брать в расчет некоторые помещения Мосгорсуда, нигде нет залов заседаний площадью более 50 кв. м, а максимум «клетки» для подсудимых — 3,5 кв. м»,— пояснила госпожа Ярош. Между тем сама она сейчас участвует в процессе в Басманном суде с семью подсудимыми, из которых шестеро содержатся под стражей и должны «сидеть друг у друга на коленках» во время заседаний, а минимальное количество участников, без учета вызванных свидетелей и конвоя, составляет больше 20 человек.



Она также отметила, что решение федеральных ведомств возобновить судебную деятельность в полном объеме противоречит решениям региональных властей.

В случае с Басманным судом — указу Сергея Собянина, продлившего ограничения из-за коронавируса, а в другом ее деле — решению губернатора Волгоградской области, который обязал всех прибывающих участников проходить обязательную 14-дневную самоизоляцию. Между тем адвокат Вячеслав Феоктистов отметил, что за время приостановки работы судов «на полную мощность» он приобрел опыт участия в процессе в онлайн-режиме. По его словам, помощник судьи Первого кассационного суда общей юрисдикции из Саратова предложил ему или приехать на рассмотрение жалобы осужденного за злоупотребления подзащитного лично, или же поучаствовать в заседании по Skype из Москвы. «Я выбрал второе, ощущение необычное, но приятное: отменили решения двух инстанций и отправили дело на новое рассмотрение»,— сказал адвокат, отметив, однако, что считает возможной такую процедуру только в случаях рассмотрения апелляционных или кассационных жалоб, но не при полноценном судебном следствии.

Отметим, что если все ограничительные мероприятия вводились в судах по решению председателя ВС Вячеслава Лебедева и председателя Совета судей России Виктора Момотова, то отвечать за проблемы, которые могут возникнуть вслед за разрешительными, придется уже господину Гусеву.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» Бердский городской суд с 8 апреля ограничил прием граждан и отменил большинство заседаний как по уголовным, так и по административным делам. Рассматривали только самые неотложные. На сайте Бердского горсуда сказано, что режим ограничений введен до 11 мая включительно.