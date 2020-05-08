08.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Путин поздравил с 75-летием Победы народы СССР и США

21:17 08.05.2020 Фото: Кремлин.ру
1 1

В числе тех, кого поздравил президент накануне 9 Мая, также жители Франции и Великобритании. Глава РФ напомнил о необходимости решительно противостоять любым попыткам переписать итоги Великой Отечественной войны и обелить нацизм.

Путин поздравил с 75 летием Победы народы СССР и США
Владимир Путин поздравил с Днем Победы глав иностранных государств

Владимир Путин направил поздравительные послания лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Украины по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом 8 мая сообщает сайт Кремля.

Президент России подчеркнул, что в наших странах свято чтут память героев, которые своим мужеством на фронте и самоотверженным трудом в тылу помогли одержать Победу над нацизмом, ставшую нашим общим великим достоянием. «Священный долг нынешних поколений – навеки сохранить память о тех, кто ценой неисчислимых жертв и лишений отстоял свободу родной земли, окружить вниманием и заботой наших дорогих ветеранов», – отметил Владимир Путин.

Глава Российского государства напомнил о необходимости решительно противостоять любым попыткам переписать итоги Великой Отечественной войны, обелить и предать забвению бесчеловечные преступления, совершённые нацистами и их пособниками.

Владимир Путин выразил уверенность, что общая память о подвиге отцов и дедов будет способствовать конструктивному развитию двустороннего сотрудничества в различных сферах, а также партнёрского взаимодействия в противостоянии современным вызовам и угрозам, в том числе таким, как пандемия коронавируса.

Владимир Путин передал всем ветеранам Великой Отечественной войны, партизанам и труженикам тыла искренние слова благодарности и пожелания доброго здоровья, счастья, благополучия и долгих лет жизни.

Президент России также направил поздравления руководству и народам Великобритании, США и Франции.

В поздравлении Премьер-министру Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борису Джонсону российский лидер, в частности, отметил: «Великая Победа стала важнейшим событием двадцатого века, имеющим непреходящее значение для судеб всего человечества. Она была достигнута благодаря объединённым усилиям Советского Союза и стран антигитлеровской коалиции. Этот бесценный опыт сотрудничества весьма востребован и сегодня». Владимир Путин выразил уверенность, что память о боевом братстве военной поры поможет развитию конструктивного российско-британского диалога и взаимодействия в борьбе с угрозами и вызовами современности.

В послании Президенту Соединённых Штатов Америки Дональду Трампу Владимир Путин подчеркнул, что в России сохраняют благодарную память о вкладе союзников по антигитлеровской коалиции в общую Победу, никогда не забудут о советско-американском боевом содружестве.

Президент Российской Федерации также отметил: «Десятилетия, прошедшие после Второй мировой войны, принесли новые угрозы – от терроризма и региональных конфликтов до масштабных природных бедствий, техногенных катастроф и эпидемий. Россия и США сегодня находятся на переднем крае противостояния глобальным вызовам. Следуя традициям сотрудничества, заложенным в военные годы, действуя в «духе Эльбы», наши страны смогли бы немало сделать для обеспечения международной безопасности и стабильности».

В обращении к Президенту Французской Республики Эммануэлю Макрону Владимир Путин, в частности, отметил: «В сердцах россиян навсегда останется подвиг лётчиков эскадрильи «Нормандия – Неман», сражавшихся на советско-германском фронте. Весомый вклад в Победу внесли и тысячи советских патриотов, вступивших в ряды Французского сопротивления». Российский лидер подчеркнул востребованность взаимодействия России и Франции в нынешней непростой международной обстановке.

Мнение читателей
0
0
1
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Все понимают значение Победы?

Covid-19, 08 мая 2020 22:08
Володя, так ты сам, по сути и открыл "эру терроризма", самым первым упомянув об этом в своем соболезновании по поводу уничтожения американскими властями небоскребов башен-близнецов! Ты был в курсе этого, если двумя днями раньше предупредил правительство США о подобной угрозе! Но полмира не верят в эти ваши подковерные игры, здравомыслящие люди не поверили вам! Своим заявлением о якобы террористической атаке, ты завуалированно одобрил последующее американское вторжение в Афганистан.
Теперь вы подсовываете нам новую, более глобальную аферу с коронавирусом, надеясь на то, что многие поверят в неё...

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскЗажгли "Свечи памяти" всего несколько человек накануне Дня Победы в центре Бердска. На видео семья спела у окна "10-й наш десантный батальон"
22:37 08-05-2020
Зажгли
В Микрорайоне отключают горячую воду на 2 недели! Это в условиях самоизоляции!
22:15 08-05-2020
В Микрорайоне отключают горячую воду на 2 недели! Это в условиях самоизоляции!
Заразился COVID-19 советовавший «пойти попросить милостыньку» пострадавшим от самоизоляции протоиерей Дмитрий Смирнов 1
22:07 08-05-2020
Заразился COVID-19 советовавший «пойти попросить милостыньку» пострадавшим от самоизоляции протоиерей Дмитрий Смирнов
Клевета: Фейк о заражении коронавирусом работников завода в Уссурийске СК довел до суда
21:53 08-05-2020
Клевета: Фейк о заражении коронавирусом работников завода в Уссурийске СК довел до суда
БердскПодарили 1000 многоразовых масок бизнесмены врачам Бердска
21:44 08-05-2020
Подарили 1000 многоразовых масок бизнесмены врачам Бердска
Набиуллина: Заразились коронавирусом 100 сотрудников Центробанка 1
21:34 08-05-2020
Набиуллина: Заразились коронавирусом 100 сотрудников Центробанка
Путин поздравил с 75-летием Победы народы СССР и США 1
21:17 08-05-2020
Путин поздравил с 75-летием Победы народы СССР и США
Суды снимают карантин. С 12 мая по всей России они возвращаются к обычному графику работы
21:06 08-05-2020
Суды снимают карантин. С 12 мая по всей России они возвращаются к обычному графику работы
Признала Третий рейх единственным виновником начала Второй мировой войны Германия
20:53 08-05-2020
Признала Третий рейх единственным виновником начала Второй мировой войны Германия
Умирают от коронавируса 0,9% заболевших в России. 50% болеют бессимптомно 1
20:46 08-05-2020
Умирают от коронавируса 0,9% заболевших в России. 50% болеют бессимптомно