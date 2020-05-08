Путин поздравил с 75-летием Победы народы СССР и США

В числе тех, кого поздравил президент накануне 9 Мая, также жители Франции и Великобритании. Глава РФ напомнил о необходимости решительно противостоять любым попыткам переписать итоги Великой Отечественной войны и обелить нацизм.

Владимир Путин поздравил с Днем Победы глав иностранных государств

Владимир Путин направил поздравительные послания лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Украины по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом 8 мая сообщает сайт Кремля.

Президент России подчеркнул, что в наших странах свято чтут память героев, которые своим мужеством на фронте и самоотверженным трудом в тылу помогли одержать Победу над нацизмом, ставшую нашим общим великим достоянием. «Священный долг нынешних поколений – навеки сохранить память о тех, кто ценой неисчислимых жертв и лишений отстоял свободу родной земли, окружить вниманием и заботой наших дорогих ветеранов», – отметил Владимир Путин.

Глава Российского государства напомнил о необходимости решительно противостоять любым попыткам переписать итоги Великой Отечественной войны, обелить и предать забвению бесчеловечные преступления, совершённые нацистами и их пособниками.

Владимир Путин выразил уверенность, что общая память о подвиге отцов и дедов будет способствовать конструктивному развитию двустороннего сотрудничества в различных сферах, а также партнёрского взаимодействия в противостоянии современным вызовам и угрозам, в том числе таким, как пандемия коронавируса.

Владимир Путин передал всем ветеранам Великой Отечественной войны, партизанам и труженикам тыла искренние слова благодарности и пожелания доброго здоровья, счастья, благополучия и долгих лет жизни.

Президент России также направил поздравления руководству и народам Великобритании, США и Франции.

В поздравлении Премьер-министру Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борису Джонсону российский лидер, в частности, отметил: «Великая Победа стала важнейшим событием двадцатого века, имеющим непреходящее значение для судеб всего человечества. Она была достигнута благодаря объединённым усилиям Советского Союза и стран антигитлеровской коалиции. Этот бесценный опыт сотрудничества весьма востребован и сегодня». Владимир Путин выразил уверенность, что память о боевом братстве военной поры поможет развитию конструктивного российско-британского диалога и взаимодействия в борьбе с угрозами и вызовами современности.

В послании Президенту Соединённых Штатов Америки Дональду Трампу Владимир Путин подчеркнул, что в России сохраняют благодарную память о вкладе союзников по антигитлеровской коалиции в общую Победу, никогда не забудут о советско-американском боевом содружестве.

Президент Российской Федерации также отметил: «Десятилетия, прошедшие после Второй мировой войны, принесли новые угрозы – от терроризма и региональных конфликтов до масштабных природных бедствий, техногенных катастроф и эпидемий. Россия и США сегодня находятся на переднем крае противостояния глобальным вызовам. Следуя традициям сотрудничества, заложенным в военные годы, действуя в «духе Эльбы», наши страны смогли бы немало сделать для обеспечения международной безопасности и стабильности».

В обращении к Президенту Французской Республики Эммануэлю Макрону Владимир Путин, в частности, отметил: «В сердцах россиян навсегда останется подвиг лётчиков эскадрильи «Нормандия – Неман», сражавшихся на советско-германском фронте. Весомый вклад в Победу внесли и тысячи советских патриотов, вступивших в ряды Французского сопротивления». Российский лидер подчеркнул востребованность взаимодействия России и Франции в нынешней непростой международной обстановке.