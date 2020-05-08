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Набиуллина: Заразились коронавирусом 100 сотрудников Центробанка

21:34 08.05.2020 Фото: Википедии
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Большинство выявленных случаев — в Москве. Около 80% сотрудников центрального аппарата Банка России работают дистанционно.

Набиуллина: Заразились коронавирусом 100 сотрудников Центробанка
Набиуллина сообщила, что у почти 100 сотрудников ЦБ выявили COVID-19

У около 100 сотрудников Центробанка обнаружили коронавирусную инфекцию. Об этом на пресс-конференции в пятницу, 8 мая, рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«У нас большая организация, и, к сожалению, случаи заболевания есть. Это около 100 человек, большинство в Москве», — заявила председатель Центробанка.

По ее словам, на текущий момент около 80% сотрудников центрального аппарата регулятора работают дистанционно. В регионах эта доля составляет около 60-65%.

За последние сутки в России коронавирус выявили у 10 699 человек. Всего с начала распространения COVID-19 в стране зарегистрировано 187 859 случаев заболевания. Более половины из них зафиксировано в Москве. От осложнений, вызванных коронавирусом, на территории РФ скончались 1723 человека.

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От редакции

Все ходят под богом?

Аноним, 08 мая 2020 21:55
У ревизоров всегда вызывают сомнения числа, которые заканчиваются на ноль или пять

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