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Подарили 1000 многоразовых масок бизнесмены врачам Бердска

21:44 08.05.2020 Фото: Пресс-центра мэрии Бердска
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В условиях пандемии два бердских предприятия временно сменили профиль, перенаправив часть своего производства на изготовление жизненно важных средств защиты, которыми поделились с медиками.

Подарили 1000 многоразовых масок бизнесмены врачам Бердска
«Милан-Текстиль» и «Вышивка Сибири» подарили 1000 многоразовых масок врачам БЦГБ
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Подарили 1000 многоразовых масок бизнесмены врачам Бердска

Подарили 1000 многоразовых масок бизнесмены врачам БердскаПомог продуктовым набором воспитывающей четверых внуков женщине-инвалиду из фонда «Корона не пройдет» волонтер Вадим Назимов от жителей БердскаЕщё 1046 новостей

В условиях пандемии многие предприятия продолжают не только работать и развиваться, но и оказывать помощь жителям и другим организациям. Сегодня, соучредитель пошивочной компании «Милан-Текстиль» Татьяна Хазова совместно с директором производственной компании «Вышивка Сибири» Антоном Хазовым подарили 1000 многоразовых защитных масок коллективу Бердской ЦГБ. Маски выполнены из хлопчатобумажной ткани, с фильтрующим слоем марли из 4 слоёв. Их можно стирать и гладить, затем – повторно носить.

ООО «Милан-Текстиль» уже на протяжении более 15 лет, профессионально занимается дизайном, производством и оптовой продажей столового белья, спецодежды и униформы для системы общепита, гостиниц, супермаркетов и медицинских учреждений. Основными направлениями деятельности компании «Вышивка Сибири» являются автоматизированная машинная вышивка, лазерная резка и раскрой ткани, пошив одежды для спорта. В новых условиях оба предприятия временно сменили профиль, перенаправив часть своего производства на изготовление жизненно важных средств защиты, передает пресс-центр мэрии Бердска.

Главный врач горбольницы Алла Дробинская от имени всего коллектива и медицинского персонала поблагодарила социальных партнеров, оказавших столь актуальную благотворительную помощь медицинским работникам, вручила Благодарственные письма и выразила надежду на дальнейшее сотрудничество.

Пользуясь случаем, Алла Николаевна обратилась к жителям Бердска с просьбой не игнорировать рекомендации врачей, соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, носить маски в общественных местах:

— Уважаемые бердчане, сейчас очень важно соблюдать все меры профилактики распространения коронавирусной инфекции. Воздушно-капельный, контактно-бытовой путь – самые основные способы инфицирования населения. Необходимо соблюдать масочный режим, особенно в местах общего пользования, использование масок позволит защитить вас и ваших близких. Лишь сообща мы можем сдержать распространение инфекции.

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