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Заразился COVID-19 советовавший «пойти попросить милостыньку» пострадавшим от самоизоляции протоиерей Дмитрий Смирнов

22:07 08.05.2020 Фото: Стоп-кадр с видео
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В результате заражения у 69-летнего Смирнова развилась COVID-пневмония. Его госпитализировали в одну из столичных больниц в состоянии средней тяжести.

Заразился COVID 19 советовавший «пойти попросить милостыньку» пострадавшим от самоизоляции протоиерей Дмитрий Смирнов
Протоиерей Дмитрий Смирнов известен своими неоднозначными высказываниями

Один из самых знаменитых российских церковных деятелей протоиерей Дмитрий Смирнов заболел коронавирусом. Особенно Смирнов прославился своими высказываниями, зачастую, призывавшими людей к страданиям и смирению.

Например, тем, кто попал в тяжелое финансовое положение из-за режима изоляции и карантина, Смирнов советовал «пойти попросить милостыньку». А тем, кто заболел коронавирусом – не лечиться от него вовсе, перетерпеть болезнь, «чтобы получить очень важное качество души».

Дмитрий Смирнов госпитализирован в одну из столичных больниц – у него состояние средней тяжести.

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов заразился коронавирусом и был госпитализирован в Москве. Об этом в пятницу сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в Синодальном отделе по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.

По данным источника, в результате заражения у 69-летнего Смирнова развилась COVID-пневмония. Других подробностей пока нет.

Протоиерей Смирнов известен своими резонансными высказываниями, часть из них уже требовали проверить на признаки экстремизма. В частности, в марте глава патриаршей комиссии заявил, что девочкам лучше готовиться к материнству, а не ходить в школу. Незадолго до этого во время встречи с представителями православного сообщества Смирнов назвал женщин, живущих с мужчинами вне брака, «бесплатными проститутками».

Ранее на этой неделе стало известно о кончине «от ковидной пневмонии» бывшего митрополита Астраханского и Камызякского Ионы (Карпухина). Он был почетным настоятелем столичного храма Воздвижения Креста Господня в столичном Алтуфьеве. Карпухину было 78 лет.

6 мая 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался главный врач Троице-Сергиевой Лавры и Московской духовной академии игумен Тихон (Барсуков).

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 187 859 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 26 608 человек, скончались 1 723 пациента.

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От редакции

Почему он?

Covid-19, 08 мая 2020 22:13
Резонансно... но, что-то здесь не так.

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