Заразился COVID-19 советовавший «пойти попросить милостыньку» пострадавшим от самоизоляции протоиерей Дмитрий Смирнов

В результате заражения у 69-летнего Смирнова развилась COVID-пневмония. Его госпитализировали в одну из столичных больниц в состоянии средней тяжести.

Протоиерей Дмитрий Смирнов известен своими неоднозначными высказываниями

Один из самых знаменитых российских церковных деятелей протоиерей Дмитрий Смирнов заболел коронавирусом. Особенно Смирнов прославился своими высказываниями, зачастую, призывавшими людей к страданиям и смирению.

Например, тем, кто попал в тяжелое финансовое положение из-за режима изоляции и карантина, Смирнов советовал «пойти попросить милостыньку». А тем, кто заболел коронавирусом – не лечиться от него вовсе, перетерпеть болезнь, «чтобы получить очень важное качество души».

Дмитрий Смирнов госпитализирован в одну из столичных больниц – у него состояние средней тяжести.

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов заразился коронавирусом и был госпитализирован в Москве. Об этом в пятницу сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в Синодальном отделе по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.

По данным источника, в результате заражения у 69-летнего Смирнова развилась COVID-пневмония. Других подробностей пока нет.

Протоиерей Смирнов известен своими резонансными высказываниями, часть из них уже требовали проверить на признаки экстремизма. В частности, в марте глава патриаршей комиссии заявил, что девочкам лучше готовиться к материнству, а не ходить в школу. Незадолго до этого во время встречи с представителями православного сообщества Смирнов назвал женщин, живущих с мужчинами вне брака, «бесплатными проститутками».

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В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 187 859 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 26 608 человек, скончались 1 723 пациента.