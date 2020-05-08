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В Микрорайоне отключают горячую воду на 2 недели! Это в условиях самоизоляции!

22:15 08.05.2020
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Разве такое возможно в данной ситуации? Просим редакцию прояснить ситуацию.

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Вера:
В Микрорайоне отключают горячую воду на 2 недели! Это в условиях самоизоляции! Когда семьи сидят с детьми дома. Разве такое возможно в данной ситуации? Просим редакцию прояснить ситуацию.

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