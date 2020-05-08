В рубрику «Сообщи свои новости» написала Вера:

В Микрорайоне отключают горячую воду на 2 недели! Это в условиях самоизоляции! Когда семьи сидят с детьми дома. Разве такое возможно в данной ситуации? Просим редакцию прояснить ситуацию.