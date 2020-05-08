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Зажгли «Свечи памяти» всего несколько человек накануне Дня Победы в центре Бердска. На видео семья спела у окна «10-й наш десантный батальон»

22:37 08.05.2020, Анастасия Солодкова Фото: Елены Белоусовой
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Акция проходит в Бердске 8 мая уже пять лет. Но обычно зажигали свечи на мемориале Славы и выкладывали из них слово «помним». Домашняя акция не стала массовой.

Зажгли Свечи памяти всего несколько человек накануне Дня Победы в центре Бердска. На видео семья спела у окна 10 й наш десантный батальон
Екатерина Соболевская с семьей зажгла «Свечу памяти»

Всего пару светящихся от зажженной «Свечи памяти» окон обнаружил в центре Бердска в 22.00 сегодня, 8 мая, корреспондент «Курьер. Среда. Бердск». Одно из низ — семьи Екатерины Соболевской. Она живет на 4-м этаже в доме №13 на ул. Лелюха. Екатерина зажгла свечу вместе с детьми, чтобы вспомнить тех, кто погиб на фронтах Великой Отечественной и тех, кто пришел с фронта.

Держа свечу Екатерина с семьей спела знаменитую песню из кинофильма «Белорусский вокзал». По ее словам, очень жаль, что 9 Мая они не смогут пройти в «Бессмертном полку» с портретами своих героев. Но они их помнят, чтят и благодарят за мирное небо.

Начальник отдела по делам молодежи Бердска Евгения Шмидт накануне пригласила бердчан участвовать в акции, которая проходит в городе в течение 5 лет.

— Был очень большой отклик. Мы всегда собирались на мемориалы Славы в 10 часов вечера. К сожалению, в сложившейся обстановке мы не сможем, но все-таки хотелось бы, чтобы эта акция прошла. И прошла максимально массово. Мы предлагаем 8 мая в 10 часов вечера подойти к окну своей квартиры, выключив перед этим свет, зажечь в своем телефоне свечу. Она прикреплена ко всем постам, которая размещена в СМИ. Ее можно скачать, включить на телефоне, а также включить фонарик и посветить им в окно, — рассказала Евгения Александровна.

Екатерина Соболевская рассказала, что несколько минут горела свеча в окне напротив. Массовости не замечено, во всяком случае в центре Бердска.

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