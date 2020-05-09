Боец Черноголовков: Есть в нашей истории примеры, когда удалось завоевать весь мир? Чингизхан, Наполеон, Гитлер...

Накануне Дня Победы в Бердске ушел из жизни фронтовик Вячеслав Черноголовков. Публикуем интервью с ним, где он рассуждает о том, что Европа взяла от СССР все самое лучшее, о двойных стандартах в политике, о приукрашенных фильмах про войну.(ИНТЕРВЬЮ)

Фронтовик из Бердска Вячеслав Черноголовков закончил писать мемуары в 93 года

Всего несколько часов не дожил до 73-го Дня Победы бердский фронтовик Вячеслав Черноголовков. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Вячеслав Кузьмич скончался 8 мая в половине 11-го вечера. Он попал в больницу 27 апреля 2018 года после второго инсульта. Ему было 94 года.

9 мая 2017 года главный редактор Галина Коморникова побывала в гостях у Вячеслава Кузьмича после того, как он вернулся с Часа Памяти на мемориале Славы. Выпили по рюмочке за победу. И поговорили. О мире и о войне. Получилось спонтанное интервью, которое сегодня, через год, мы расшифровали с диктофона в память о фронтовике, гражданине и большом друге редакции «Курьер. Среда. Бердск» Вячеславе Кузьмиче Черноголовкове.

9 мая 2017 года фронтовик Вячеслав Черноголовков принимал поздравления

интервью

Откуда силы берутся, Вячеслав Кузьмич?

— Безвыходность заставляет делать. Есть такая норма у человека — безвыходность. Когда человека поставить в тупик, он обязательно найдет выход. У умалишенных, например, появляется громадная сила, когда он чувствует скорую гибель. У человека всегда есть запас сил.

На фронте тоже были такие ассоциации, что мир сошел с ума?

— А вот скажите, есть в нашей истории примеры, когда удалось завоевать весь мир? Чингизхан, Наполеон, Гитлер… Все хотели миром править. Но не получается. Потому что везде свои обычаи. Народ протестует. И русские также… Но Гитлеру удалось захватить пол-Европы. А она сейчас опыт Советского Союза использует, где республики были. А сейчас единая Европа. Какая разница? Они взяли от нас самое хорошее. А мы все отдали, развалили. И там они живут намного лучше. Потому что у нас воровство. Я храню вырезки из газет. Депутаты все самозванцы. Вы пишете, что афганцам не дают участки под застройку. А у депутатов участки гектарами. Вот вам и ответ.

В фильмах о войне правду показывают?

— Приукрашивают… Иногда до хвастовства, восхваления самих себя. Опять же политические нормы. Раньше литературу не пропускали, если автор не подкрасит, если правду напишет. И все это понимали. Приведу пример. Когда нас отправляли, маршевые роты формировали, показательно ревтребунал работал. И второе, когда нас переводили с участка на участок, меняли части, дали неделю отдыха и занятия устроили с довоенной дисциплиной — подъем, отбой и все такое.

Был у нас один директор школы. Он ни с кем не общался, жил замкнуто. И превратился в доходягу, как сейчас бомжи есть. В общем от мира отказался. И вот однажды на вечерней поверке он, стоя в строю, сказал: «Смерть Сталину». А в то время за это расстрел. Но его спасла медицина — списали на отравление грибами. Он действительно набрал поганок, нажарил и съел. В Красноуфимске, где мы тогда стояли, много грибов было. В этот же промежуток времени устроили показательный трибунал. Два солдата не выполнили приказ командира. Быстро собрали весь полк и расстреляли принародно. Ни за что пострадали. Офицер, который только «испекся», только школу закончил так поступил. Но их же учили — неподчинение карается. Вот он и ляпнул вышестоящему начальнику. А тому надо, чтобы особый отдел отличился. Но потом я этого офицера больше не видел — или наши подстрелили, или перевели куда.

Много непорядков было и при формировании частей. Но в первые годы войны смогли все поднять — самолеты и танки строили. Сейчас попробуй скажи, что бердские заводы переселить надо в Барнаул. Полгода торговаться будут. А тогда за один месяц перевезли и восстановили. Сейчас такого не сделают. Тогда, видимо, и верхушка работала четче. Сейчас сколько согласовывают ямку щебенкой засыпать. Раньше человек из тюрьмы вышел, его сразу на работу устраивали. А сейчас ему куда деться, когда после заключения не берут. Денег взять негде, он опять в воровство подался. Ко мне такие приходили сразу человек пять. Я их по специальности устраивал. А у кого нет специальности, чернорабочими. Всех устраивали.

Я не люблю фильмы про войну. Мне нравится смотреть такие, где едко высмеивают, но культурно, например «Карнавальная ночь». Сделано очень хорошо — критика, вроде, но незаметно и весело. Старые фильмы люблю.

Как воспринимались такие двойные стандарты?

— Принародно, конечно, мы это не обсуждали. Говорить об этом можно было только в кругу близких друзей. Иначе тебя сразу… Все всё чувствовали, все всё знали, но сказать вслух не могли. Но и раздвоения не было. Ведь когда еще в школе в советское время учились… Сейчас спроси учеников, кто кем хочет стать, скажут — предпринимателями. Нет сейчас стремления что-то созидать. А раньше было наоборот у молодежи. Седьмой класс подходит (раньше семилетка была), он уже выбирает — или работать идти, или дальше учиться. Не больше 50% переходили в 8-й класс. А к 10-у классу оставалось на более 35%. И те, кто уходил на работу, что-то созидали, производили своими руками. Вспомните, в Бердске сколько продукции осваивали. Я все пытался выяснить, сколько Бердск вагонов груза получал и отправлял в 80-е годы и сколько сейчас — для сравнения. А мы сейчас ничего вагонами не получаем. Почему у нас и пробки-то. Дешевле предпринимателям стоит перевозка автотранспортом. Да и тарифы железная дорога берет большие. И про забастовку дальнобойщиков я в курсе. Я ведь всем интересуюсь, что в стране и в мире происходит. Сейчас я Жукова читаю «Победители».

А с коммуналкой что! Мне не жалко 100 рублей. Я могу их заплатить. Но почему столько берут за воду на общедомовые нужды, когда подъезд моют один раз в месяц?! Так копеечка к копеечке у них получаются миллиарды. У нас сейчас очень большой управленческие аппарат, больше, чем в Советском Союзе.

Народ просит издать книгу ваших воспоминаний…

— Я же для ребятишек писал… С праздниками-то зачем такая перетряска — с 7 ноября на 4-е число перенесли. Были у нас октябрята и пионеры. Ну назовите их по-другому. Не надо было их убирать. Ведь у них коллектив был. Они с детства приучались. А сейчас жалуются, что парты в школе мыть заставляют! Господи ты боже мой! Как будто пропадет дитя. У нас с четвертого класса уже был урок труда раз в неделю. Нам давали реечки (какое-нибудь предприятие выделяло), мы их строгали рубанком и делали подставки под цветы — тогда они модные были. Сделаешь такую решеточку и несешь родным в подарок. Скворечники делали и потом их развешивали. И ничего с нами не сделалось. Почему же сейчас боятся тряпку в руки взять. Как Емеля на печи…

— Дочь сегодня приедет… Рюмочку-то допить надо… — Вячеслав Кузьмич провожает гостей до двери. Объясняет, что никогда не спрашивает, кто пришел, потому что никого не боится — даже глазка на двери нет. Но оставшись один отдыхать не будет. Некогда.

— Завтра снова зовут меня на мероприятие. Собираться надо…

Это было ровно год назад.

В памяти всех, кто знал Черноголовкова он останется исключительно порядочным, разносторонним и трудолюбивым человеком, с обостренным чувством справедливости. Он и мемуары написал за пару лет до смерти, чтобы донести до потомков правду о жизни и войне, об истинной истории страны, которую любил и которой желал процветания.

Его рукописную книгу его воспоминаний так и назвали «Мир и война бойца Черноголовкова». Редакции «Курьер. Среда. Бердск» стоило некоторый усилий уговорить Вячеслава Кузьмича публиковать в газете его мемуары. Ведь в них отражена история целого поколения огромной страны под названием СССР.

Революция, раскулачивание, ссылки, учеба, быт городских окраин, работа на заводах. И война с ее бедами, смертями и лишениями, курьезными и даже смешными случаями. Как сына врага народа — раскулаченного и осужденного по 58-й статье отца — 18-летнего Черноголовкого направили служить в маршевые роты. А он всю войну воевал в разведке, награжден множеством орденом и медалей, в том числе двумя «За отвагу», которые дают за личный подвиг, проявленный в боях.

Возвращение с фронта, жизнь в Москве, повышение квалификации в Киеве, поиск родных и сослуживцев, направление на строительство Новосибирской ГЭС. С того времени Вячеслав Черноголовков поселился в Бердске с семьей — в еще старом городе, не затопленном Обским морем, к сооружению которого приложил руку Вячеслав Кузьмич.

Почти половина воспоминаний Черноголовкова посвящена войне.

Вячеслав Черноголовков. 1942 год

Сын врага народа



«В первой половине января 1942 года мне вручили повестку в военкомат. В то время в Череповец было эвакуировано Липецкое пехотное училище, меня направили на комиссию. Мандатную комиссию возглавлял командир училища. Первый вопрос мне был задан: «Хочешь ли ты быть командиром Советской армии?». Я ответил, что хочу, только в технических войсках. Командир раскрыл поданную ему в руки мою анкету.

В любых документах я писал только правду. Он увидел запись в анкете, что мой отец был осуждён по 58-й статье и больше вопросов не задавал, в училище я не мог быть принят. Таких отсортированных, как я, набралось с десяток человек. На другой день нас отправили в Вологду в 34-й запасной стрелковый полк, там формировались маршевые роты для отправки на фронт. Меня зачислили в роту станковых пулемётчиков…

В разведку

С Иваном нас судьба свела надолго. Биография у нас была схожая: детство, учёба в школе, учёба в техникуме. Разница в социальном происхождении. Мы посоветовались с Ванюшкой между собой и решили добровольно вступить в разведку, надеялись, что с этого дня мы больше не будем голодать.

Таких, как мы с Ванюшкой, набралось 12 человек, группа получилась многонациональной, в том числе в состав разведки вошли два кадровых военнослужащих. Василий Слепанчук – украинец 1921 года рождения, Саша Стасюк – русский, дальневосточник, 1921 года рождения, работал экономистом. Николай Туманов – татарин (имя он дал сам себе), Абдулла Саляхов – узбек, второго узбека имя не помню, Лёша Зайцев – паренёк из Ленинграда, заядлый плясун чечётки, весельчак, при первой возможности отплясывал лезгинку с кинжалом в руках или зубах. Степан Белов – алтаец, преданный, храбрый товарищ. Мотька Окунев – русский, Тамбовская область – шутник, рассказчик многих анекдотов и всяческих историй. Запас их был не истощаем, кое-что придумывал и сам. Алексей, фамилию не помню, русский, сибиряк. Сергей, фамилию тоже не помню, русский. Все ребята были в возрасте 18-19 лет. Друг друга мы называли земляками, все ведь были из СССР. Иногда в шутку называли друг друга по национальности: кацап – русский, хохол – украинец, чёрный –узбек.

Обиды друг на друга за это не держали, а только посмеивались. Не было ни одного случая, чтобы кого-то одного бросили в беде. Дружба была настоящей, это я испытал на себе.

Победа!

Конец войны мы встретили в Норвегии. День победы это самый, самый радостный день за всю войну. Из первоначального состава нашего отделения с апреля на день Победы в живых нас осталось 5 человек: Саша Стасюк, Николай Туманов, Стёпа Белов, Саляхов и я. У каждого из нас, оставшихся в живых, война оставила на память не менее двух ранений.

Судьбу Василия Слепанчук и Лёши Зайцева не знаю, они были с тяжёлыми ранениями отправлены в госпиталя глубокого тыла. Лёша Зайцев был переведён в 1944 году на службу связного. Его задачей была обязанность на словах обеспечить передачу приказов командира батальона подчинённым подразделениям. Дело в том, что связь между подразделениями всю войну осуществлялась по проложенным временным проводам, при обстрелах провода обрывались, связь нарушалась, пока связисты не найдут место обрыва. Лёша под интенсивным обстрелом обеспечивал связь в эти моменты. В последних для него боях он подряд, в течение каких-то 2-3 дней, был 4 раза ранен в голову. Ранения были лёгкими, после обработки и перевязки ран в медпункте он возвращался к своей службе. На пятый раз Лёшу вновь ранило в голову, на этот раз ранение было очень тяжёлым, в сознание его в медсанчасти привести не смогли, отправили в тыловой госпиталь.

К сожалению после войны связь между собой мы установить не могли, даже с помощью работников военкомата.

9 мая 1945 года, Норвегия. Вячеслав Черноголовков (на фото — в нижнем ряду третий справа)

Все для фронта

После демобилизации, я увидел, как народ в тылу ковал и обеспечивал победу. Любая армия без хорошего тыла обречена на гибель. Сталинградская битва была самой жестокой. Она разделила войну как бы на две половинки: поражение и унижение нашей армии, и победное наступление на Запад. Я эти два момента сравниваю, для лучшего понимания молодёжью, с эпизодами встречи наших спортсменов в мировых соревнованиях. После поражения команд никто не встречает их с цветами и приветствиями. Так же, как и бойцов нашей армии в период беспрерывных отступлений, наши солдаты и командиры оставляли населённые пункты с опущенными головами, с немым упрёком остающихся немощных стариков в оккупации, а иногда слушали и упрёки: «Не сумели защитить нас, сынки».

С момента победы наших войск под Сталинградом моральный дух солдат и командиров совершенно преобразился, все были уверены в победе, и до конца войны шли вперёд с поднятыми вверх головами, население освобождённых районов встречало нас радостно, с цветами. Точно так же происходит и сейчас, при встрече команд спортсменов, завоевавших победу в соревнованиях.

Огромную, даже можно сказать решающую роль, сыграл трудовой подвиг работников нашего тыла. В первой войне армия противника (а это почти вся Европа) воевала с большим превосходством во всех областях вооружения, снаряжения, боеприпасов, да вдобавок и морального духа. Какой талант организаторов перемен надо было иметь, чтобы, за каких-то два года, организовать производство всех типов вооружения, изобрести, внедрить и наладить выпуск таких новых видов вооружения, как «Катюша», танк Т-34, многих видов новинок авиации и морского флота.

К концу войны неизменной осталась граната Ф-1, остальное вооружение модернизировано или создано вновь. Одеть, обуть и обеспечить огромную армию продовольствием. И все эти перемены осуществить силами женщин, подростков и стариков под лозунгом: «Всё для фронта, всё для победы!». Такой подвиг народа обеспечил победу под Сталинградом и дальнейшее наступление наших войск уже с перевесом боевой техники на нашей стороне вплоть до Берлина.

Начиная с конца 1943 года и до конца военных действий, наступление велось на всех фронтах. Во второй половине 1944 года многие страны Европы отделились от войск Гитлера, и перешли на нашу сторону. Для них было так выгоднее: не платить контрибуцию за поражение и ущерб, понесённый СССР, а в некоторых случаях даже получить помощь от СССР на восстановление своего хозяйства».

Все воспоминания Вячеслава Черноголовкова можно прочитать на сайте «Курьер. Среда. Бердск».

Прощание с фронтовиком Черноголовковым пройдет 11 мая в 12.00 в прощальном зале около больницы в Микрорайоне.