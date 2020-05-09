Как отдыхаем на майские праздники 2020: с 1 по 11 мая выходные дни в России

Такого затяжного выходного в мае в истории России еще никогда не было.

В первые 11 дней мая россиянам предстоит отдыхать все 11

Беспрецедентное количество выходных ожидает россиян в первой половине мая – к восьми праздничным и выходным дням, запланированным еще с прошлого года, добавились три дня, анонсированные 28 апреля Президентом РФ Владимиром Путиным. Изначально предполагалось, что выходные дни охватят периоды с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая, а в промежутке между ними должны были втиснуться три рабочих дня – 6, 7 и 8 мая.

Однако борьба страны с коронавирусом нарушила эти планы. 28 апреля Владимир Путин сообщил, что объявляет 6, 7 и 8 мая также выходными днями. За праздничные и выходные дни россияне должны максимально самоизолироваться. «Да, любые запреты, пусть даже оправданные, но нарушающие устоявшееся течение жизни, конечно, раздражают, даже злят. Но трудно согласиться, когда такое раздражение выливается в пренебрежение к окружающим, в самолюбование, в громкие слова об ущемлении личной свободы, конституционных прав. Для нас сейчас главное – это люди, их жизнь. Иной выбор для нашего народа неприемлем», – пояснил Владимир Путин.

Таким образом, предстоящие выходные дни в первой половине мая выглядят так.

1 мая (пятница) – Первомай.

2 и 3 мая (суббота и воскресенье) – выходные.

4 мая (понедельник) – на него переносился выходной с 4 января.

5 мая (вторник) – на него переносился выходной с 5 января.

6, 7 и 8 мая (среда, четверг и пятница) – объявленные Президентом выходные с целью борьбы с COVID-19.

9 мая (суббота) – День Победы.

10 мая (суббота) – выходной.

11 мая (понедельник) – перенесенный красный день с 9 мая.

Предположительно, во вторник, 12 мая, начнутся будние дни. Президент заявил, что с этого дня страна должна постепенно начать выходить из режима ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Также ранее стало известно, что 9 мая в России отменены торжественные мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, в том числе шествия Бессмертного полка, парады во всех регионах и главный парад на Красной площади в Москве. Владимир Путин перенес торжества на неопределенный срок, пообещав, что они обязательно состоятся в 2020 году. Читайте подробнее – «Парад Победы перенесли с 9 мая на неопределенную дату».

Источник: vn.ru