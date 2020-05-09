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Удачные дни для посадки моркови по лунному календарю в мае и июне 2020 года

23:08 09.05.2020 Фото: pxhere.com
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Правильно выбранные дни для посадки морковки – залог отменного урожая. Если учтены лунные фазы, соблюдены агротехнические приемы, то моркови вырастет много.

Удачные дни для посадки моркови по лунному календарю в мае и июне 2020 года
Растущая Луна благоприятно влияет на рост и развитие культур, дающих плоды над землей

Созревание раннего сорта моркови происходит спустя 8 недель. Это значит, что, если в открытый грунт семена были посеяны в первых числах мая, то урожай можно собирать уже с наступлением июля. Еще более ранний урожай можно собрать, посев морковь под зиму. Сейчас же дачники планируют весеннюю посадку корнеплода, и используют лунный календарь для определения наиболее подходящих дней.

Правильно выбранные дни для посадки морковки – залог отменного урожая. Если учтены лунные фазы, соблюдены агротехнические приемы, то моркови вырастет много. Поскольку она растет под землей, посадку лучше планировать на дни Убывающей Луны – под влиянием данной фазы жизненные соки будут идти в корень. Растущая Луна благоприятно влияет на рост и развитие культур, дающих плоды над землей.

Когда по лунному календарю следует сажать в мае 2020 года морковку

Для посадки морковки точно не подходят холодные дни, время, когда почва не успела прогреться – придется долго ждать всходов, и растение будет плохо развиваться. Если температура воздуха стабильно выше +5 градусов в мае 2020 года, то сажать морковку по лунному календарю рекомендуется:

1 – 5, 12, 19, 20 – 31 числа.

В июне хорошими днями для посадки будут 1 – 3, 9 – 11, 20 – 25 число.

Точно не подходят для посадки моркови 6 – 11, 13 – 18 мая. Проредить ее рекомендуется 1 – 15 июня, а убрать – в период 20 июля – 1 августа. На хранение морковку лучше выковать 17 – 19 сентября.

Согласно народным приметам морковь высаживают:

  1. 23-го дня от начала цветения мать и мачехи;
  2. при распускании березовых и смородиновых почек;
  3. в период цветения фиалок, орешника и форзиции.

Иные хорошие дни для посадки корнеплода:

  1. апрель-май – средняя полоса России;
  2. май – Урал.

Рекомендации по правильной посадке моркови

Чтобы морковка хорошо росла и дала неплохой урожай, рекомендуется учесть некие важные советы:

  • не высаживать ее там, где растет петрушка, пастернак, укроп, сельдерей;
  • сеять на участках, соседствующих с луком;
  • сеять на местах, где ранее росли огурцы, картошка, капуста, томаты;
  • не удобрять почву свежим навозом;
  • сеять только влажные семена в сухую землю;
  • накрывать пленочкой грядки, чтобы почва оставалась влажной.

При таких условиях входы появятся уже спустя 1.5 – 2 недели.

Когда в мае 2020 года сеять иные овощные культуры

По лунному календарю благоприятными днями мая 2020 года для посадки иных овощных культур будут:

8 – 11, 20 число – картофеля, батата, топинамбура;

10, 11, 20 число – пастернака, свеклы;

8 – 11, 18 – 20 число – редиски, редьки, репы;

4 – 6, 10, 11, 20 число – сельдерея, петрушки;

6 – 11, 20 число – репчатого лука, чеснока;

2 – 6, 23 – 26, 29 – 31 число – лука на зелень;

2, 3, 6, 25, 26, 29 – 31 число – лука порея;

5, 6, 23 – 26 число – томатов, физалиса;

5, 6, 25 – 27 число – любого перца, баклажан;

6, 8, 9, 23 – 27 число – огурцов;

5, 6, 25, 26 число – любой капусты;

5, 6, 23 – 27 число – кабачков, патиссонов, тыквы, стручковых;

4 – 6, 27 – 29 число – бахчевых, подсолнечника.

Работы в саду и огороде в мае 2020 года

2, 3, 7, 12 – 14, 17 – 19, 22 число – полоть, убирать сорняки;

2, 3, 7, 12 – 14, 17 – 19, 27 число – обрабатывать почву;

4 – 7, 11, 12, 15 – 17, 20 – 22, 25, 26 число – проращивать семена;

11, 12, 20, 21 число – пикировать рассаду;

4 – 7, 10 – 12, 15 – 17, 20, 25, 26 число – поливать;

1, 6, 7, 11, 12, 15 – 17, 20 – 22, 25, 26 число – подкармливать;

22 число – прищипывать и пасынковать, собирать урожай;

8 – 12, 17 – 19 число – обрезать и формировать;

18, 19, 22, 28 число – убирать на участке;

7, 12 – 14, 31 число – собирать семена;

10 – 14, 26, 31 число – собирать лекарственные травы.

Источник: Пронедра

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От редакции

Когда обычно садите морковь?

Аноним, 06 мая 2020 12:33
НВР:
1_3 мая
Татьяна, 08 мая 2020 14:34
Белиберда полнейшая,в дни новолуния ничего не садится!!!
Аноним, 08 мая 2020 17:34
Май
Аноним, 08 мая 2020 17:59
НВР:
25 мая
Аноним, 08 мая 2020 21:08
НВР:
5 мая
Аноним, 08 мая 2020 21:20
НВР:
Дни полнолуния ничего не садят,календарь вранье
Аноним, 09 мая 2020 02:53
НВР:
В мае до15го числа и в июне после2 декады
Аноним, 09 мая 2020 13:20
НВР:
6 мая

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