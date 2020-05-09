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9 или 9+2 больных коронавирусом из-за рабочих «Тиона» в Бердске, не ответила главврач ЦГБ Алла Дробинская

17:13 09.05.2020, Марина Волкова Фото: pixabay
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Главврач горбольницы заявила, что эти сведения редакция может получить через официальный запрос у Роспотребнадзора. В Бердске статистика по заболевшим не менялась несколько дней.

9 или 9+2 больных коронавирусом из за рабочих Тиона в Бердске, не ответила главврач ЦГБ Алла Дробинская
Официально в Бердске болеют коронавирусом 9 человек
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
9 или 9+2 больных коронавирусом из за рабочих Тиона в Бердске, не ответила главврач ЦГБ Алла Дробинская

9 или 9+2 больных коронавирусом из-за рабочих «Тиона» в Бердске, не ответила главврач ЦГБ Алла ДробинскаяЗаразилась семья из родителей и двух детей COVID-19 за сутки на 9 мая в Бердске: 10-й, 11-й, 12-й и 13-й заболевшие контактировали с коронавируснымиЕщё 1058 новостей

Включены ли в официальную статистику заболеших коронавирусом в Бердске двое рабочих компании «Тион» в Бердске? С таким вопросом «Курьер. Среда. Бердск» обратился к главврачу ЦГБ Бердска Алле Дробинской сегодня, 7 мая.

— Вся информация через Роспотребнадзор, — ответила на вопрос редакции Алла Николаевна.

«Курьер. Среда. Бердск» направил официальный запрос в Роспотребнадзор Новосибирской области.

Напомним, сегодня, 7 мая, болезнь своих сотрудников подтвердила Анастасия Гетьман, PR-директор группы компаний Тион:

-Действительно у двух сотрудников производства, которое расположено в Бердске, подтверждена коронавирусная инфекция. Один не выходил на работу с 26 апреля, другой — с 28, т.к. почувствовали признаки ОРВИ. На производстве ведется журнал состояния здоровья сотрудников, до этого признаков ОРВИ у них не было, температура также была в норме. 4 мая стали известны результаты их анализов, поэтому обоих госпитализировали. По словам заболевших, оба чувствуют себя хорошо.

5 мая специализированная организация провела дезинфекцию помещений с применением средств вирулицидного действия. Требования Роспотребнадзора также включают необходимость отстранить от работы сотрудников, контактировавших с заболевшими. Т.к. завод работает в несколько смен и сотрудники распределены по цехам, круг непосредственно контактировавших – 13 человек. Все требования «Роспотребнадзора» в настоящее время выполнены и компания может возобновить работу.

«Тион» также решил протестировать всех работников завода на наличие SARS-CoV-2, поэтому 4 и 5 мая клиника «Санитас» взяла анализы у сотрудников производства. В ближайшие дни они будут готовы».

Компания «Тион» в Бердске располагается по адресу ул. Зеленая Роща, д. 7/1 офис 19.

Территориально производство»Тиона» находится на территории Бердского электромеханического завода, подтвердила «Курьер.Среда.Бердск» Анастасия Гетьман.

— Где именно они заболели, не известно. Оба являются жителями Бердска, — рассказала представитель компании.

— Ваше производство на территории самого большого предприятия Бердска? А как же безопасность других? Вам нужна помощь БЭМЗа?

-Насколько мне известно, нам не требуется дополнительная помощь. Все требования Роспотребнадзора мы выполнили и можем работать со вчерашнего дня (6 мая — ред.). Дополнительно протестировали всех сотрудников (этого не требовалось в предписании) и ждём результатов, т.к. приняли решение возобновить работу после их получения, — ответила Анастасия Гетьман на вопрос редакции.

По официальной сводке штаба Бердска, на утро 7 мая в городе лишь 9 зараженных коронавирусом, 1 пациент выписан. Несколько дней официальная статистика Бердска по заболевшим коронавирусом не менялась. Последние заболевшие — мать и сын.

Под медицинским наблюдением находятся 70 жителей города, из них 12 детей.

По постановлению Роспотребнадзора на учет взяты 37 человек. Обратились сами 33 жителя. За сутки с наблюдения снято 2, принято 3 человека. Состояние под наблюдением у всех пациентов удовлетворительное.

Всего медицинскими работниками проведено 730 обследований на выявление коронавируса, за сутки 18.

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От редакции

Больных в Бердске больше?

Аноним, 07 мая 2020 18:10
Она хоть когда-нибудь выплюнет статистику количества ежедневных тестов на корнавирус?
Или ей партия не позволяет раскрыть государственную тайну.
аноним, 07 мая 2020 22:11
а врачам делают контрольные тесты? 2е рабочих же обращались куда-то....
Аноним, 08 мая 2020 00:24
Как же главврач опекает эти цифры заразившихся. 3+1,4+2 и т.д. А почему вы всем заболевшим в прошлом году вирусной пневмонией ставили диагноз орви? Люди сотнями в Бердске болели. Очень тяжело болели. Ренген снимок в платных больницах делали потому что вы ставили диагноз орви и в направлении на ренген отказывали. А тут прям каждого высосанного из пальца чуть ли не сама лечите? Засудить бы вас. Да мараться не охота. Вас система накажет
Аноним, 08 мая 2020 08:44
А эта женщина точно главврач? Она ни на один вопрос ответить не может. Статистику замалчивает, тесты не делает... Может ей работу поменять?
Аноним, 08 мая 2020 11:31
Да уже итак всем понятно что заболевших 11,только Роспотребнадзор не чешится это всё официально озвучить.

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