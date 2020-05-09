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За границей была? С зараженными общалась? Отказали в анализе на COVID-19 больной с лихорадкой в горбольнице Искитима

16:37 09.05.2020, Алена Романцова Фото: pexels.com
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Елена вызвала врача на дом в первый рабочий день после праздников. Приехала фельдшер поставила диагноз «левосторонняя пневмония», но она не подтвердилась. Главврач Искитима Алексей Кайгородов объяснил, что для анализа на коронавирус нужны основания.

За границей была? С зараженными общалась? Отказали в анализе на COVID 19 больной с лихорадкой в горбольнице Искитима
С температурой 38 и подозрением на коронавирус не смогла добиться анализа жительница Искитима
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
За границей была? С зараженными общалась? Отказали в анализе на COVID 19 больной с лихорадкой в горбольнице Искитима

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Отказали в анализе на коронавирус жительнице Искитима после 6 дней температуры в 38 градусов в терапии и в инфекционном отделении города. Об этом Елена (имя изменено) рассказала сайту «Весь Искитим» 7 мая. Почему не взяли анализ, ответил главврач Искитима Алексей Кайгородов.

Шесть дней ожидания и результат

— У меня шесть дней держалась температура 38. Насморка, кашля, одышки не было, горло не болело, обоняние и вкус был в норме. Длилось это все праздники, так как больница эти дни не работает не могла попасть к врачу, — рассказала Елена.

Она дождалась рабочих дней и вызвала врача на дом.

— Во второй половине дня 6 мая приехала молодая девушка-фельдшер (в халате, маске и перчатках) послушала — определила левостороннюю пневмонию. Предложила два варианта на выбор — либо завтра на прием и на снимки, либо сегодня в терапию и там снимки сделают, — рассказала Елена.

Причем жительницу Искитима очень удивило то, что ей предлагают прийти на прием в больницу.

— А если у меня коронавирус? Фельдшер определила пневмонию, а это первый признак COVID-19. Мне предлагают пойти в больницу, где я могу заразить десятки людей. Это же просто возмутительно, — отметила Елена

Поэтому искитимка выбрала второй вариант — с направлением она приехала в терапию, там взяли анализы – кровь и мочу. В соседнем здании хирургии сделали снимок легких. Также смерили температуру – на тот момент она была 36,6. Также измерили сатурацию – насыщенность кислородом – она тоже оказалась в норме. Пневмония не подтвердилась. Тогда Елена спросила, когда будут брать анализы на коронавирус.

— Мне ответили, что если бы подтвердилась пневмония, тогда бы взяли анализ на COVID-19. А так – не положено, — отметила жительница города.

Елена была очень удивлена тем, что ей отказали в анализе. После этого ее отправили в инфекцию на консультацию, она думала, что именно там у нее и возьмут анализ, но этого не случилось.

«Немой» вопрос и ответ главного врача

— В инфекции сказали не положено — контактов не было, за границей не была. Еще раз измерили температуру и отправили домой. Спросила можно ли на работу ходить? Сказали можно в маске, раз температуры нет…..Ну вот если предположить что у меня коронавирус — какое количество людей я могла бы заразить за день? – спрашивает Елена.

Главный врач Искитима Алексей Кайгородов отметил, что анализ у Елены и не должны были брать. Его не берут абсолютно у всех, у кого есть признаки ОРВИ, хотя сам он считает, что должно быть иначе. Таков порядок.

— Просто при вирусной инфекции не берется анализ на коронавирус не делается. Всем с ОРВИ не делается анализ. Их лечат, дают больничные листы, изолируют дома – вручают предписание о самоизоляции. А когда есть клинические проявления COVID-19, тогда больной обследуется и госпитализируется. В том числе если есть пневмония берется анализ, если он контактировал с заболевшими коронавирусом или он недавно приехал из стран и городов риска, — подчеркнул Алексей Алексеевич.

Отметим, что накануне сайту «Весь Искитим» стало известно, что анализы на COVID-19 должны браться у всех с ОРВИ. В этом была уверена и Елена. Напомним, это сообщал сам Алексей Алексеевич и главный врач Бердска Алла Дробинская.

– По последнему постановлению, все заболевшие ОРВИ различной степени тяжести подлежат обследованию на COVID-19 после предварительного осмотра врача. Забор проб для анализа осуществляет медицинский работник. Исследование образцов проводится в Центре гигиены и эпидемиологии в Новосибирске, – сообщала Дробинская 17 апреля.

Сделала анализ и изолировала себя сама

Елена решила не шутить с судьбой и все-таки провериться. Она обратилась в частную клинику, где делают анализ на коронавирус и сдать его за свой счет. Что и сделала. Также она решила не выходить пока на работу и не рисковать здоровьем других людей.

— Я думаю это будет не честно по отношению к другим людям. Я будут ставить их в рискованное положение. Я осталась дома и не выхожу. Жду результата анализа. Он придет 11 мая, — отметила Елена.

Как только будет получен результат анализа, мы напишем о здоровье Елены. Читайте продолжение в ближайшее время.

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От редакции

Должно быть иначе?

1234, 07 мая 2020 19:48
И вот он, Российский идиотизм!!! У нас их на 100 лет припасено и продливают регулярно!
Только надо маски одеть.
Житель Бердска, 07 мая 2020 19:58
Сейчас заражение идет уже внутри города, причем здесь ездили или нет куда то. Зато у работников администрации Бердска, при ОРВИ сразу взяли анализ на коронавирус. Почему другие граждане должны добиваться теста? И смерти которые произошли в Новосибирске, также произошли, от нежелания медработников вовремя провести тест. Елена молодец, очень порядочный, ответственный человек.
венгерка, 08 мая 2020 09:46
Почему "нежелание"... Скорее всего они бы и рады, но у них инструкция. И те тысячи тестов которые проводятся - их проводят либо избранным чинушам, либо по указаниям (заграница, контакт с выявленным заболевшим и выявленная пневмония). Этих тестов, поди, 10 штук на Искитим выделили и "не в чем себе не отказывайте". Вот тебе и вектор под боком. Что они делают - фиг знает. Если бы они хотя бы смотрели, что за штаммы вирусов у нас циркулируют. Вот в феврале была вспышка. В Бердске многие считают что это и был коронавирус. Если бы наш центр вирусологии функционировал нормально. А то даже главный инфекционист области, предположила, что мы уже могли переболеть. Так и денег бы кучу сэкономили без изоляции.
Аноним, 08 мая 2020 10:47
"По последнему постановлению, все заболевшие ОРВИ различной степени тяжести подлежат обследованию на COVID-19 после предварительного осмотра врача"!!! Так почему не делают тесты? Почему уже везде на Курьер люди пишут, что им отказывают в проведении тестирования? Сколько таких уже случаев, когда человека отфутболивают, отказывают в госпитализации, а затем кладут в больницу когда уже поздно и в результате детальные исходы?! Называется это просто - преступная халатность медработников! За это под суд отдавать надо, поэтому родственники умерших от Ковид в Новосибирске и собираются обращаться в прокуратуру и суд. И люди, которые лежат в инфекционку пишут, что не дай бог туда попасть, лечения никакого, отношение наплевательское со стороны медработников, из лечения-один градусник! Просто позор такой медицине! А аппараты ИВЛ в очередной раз Россия в США отправляет...
Аноним, 08 мая 2020 10:48
Зачем писать про Искитим? В Бердске, можно подумать, не такое отношение к заболевшим?
Аноним, 08 мая 2020 13:37
Если врачи говорят, что коронавируса нет, надо с них срывать маски и кашлять в лицо.
Глядишь, так они и Дробинскую заразят, чтобы привести в чувство.
Аноним, 09 мая 2020 12:03
Согласна с вами полностью. В марте заболела внучка и положили с фарингитом в Бердскую детскую больницу на третий этаж. В этот же день положили к ним в палату троих детей с двухсторонней пневмонией. Плюс мамы ребятишек в ночь в палате заболели. И мои здесь же лежат. Пыталась выяснить у врача, заведующей, зачем внутри больничную инфекцию разносить. Как получилось, что нашего малыша 2 года и 8 месяцев с фарингитом положили с такими инфекционными пациентами. Просила в другую палату перевести. Обратилась к заместителю ЦГБ, сказал разберусь.. и тишина, а далее через сутки, с температурой у ребенка, нас стали выписывать домой. Вот решение - не вылечили ещё заразили и давайте домой на выписку. История продолжение имело, так вот в палате на третьи сутки заболела и моя дочь. Я осталась с внучкой в больнице, а дочь по больницам. Температура 39.5 и не спускается, задыхается, всю ломает, кашель, голос пропал, обоняние исчезло, самое страшное что дышать не могла, все лёгкие жгло. Везде отказ идите домой лечиться. Пришлось мне уже подключаться оставлять внучку с температурой и с дочерью по скорой снова в больницу. Положили в лор отделение. Другие отказались. Сказали врач будет утром. Ночью совсем плохо было, предлагали в реанимацию. Утром направили в Бердское инфекционное отделение. Где она лечилась своими таблетками. Закончился парацетамол, обратилась к медсестре, сказали что нет в таблетках. Вызвали психушку и хотели увести в психбольницу. Как мне заведующая инфекционного отделения сказала, что ждали и провоцировали ее когда она отталкнет мед персонал, чтобы законно ее забрали. Просто вот так мне все как есть и говорит. Представляете друзья, они провоцировали. Больного человека травили!!!! Практика избавления наших врачей, чтобы смертности меньше было. Забрала дочь домой. Сказала, что сама вылечу. Терапевт пришла домой на пороге постояла говорит не подходите ко мне, говорит не знаю ничего, где анализы и сбежала. Выжили. Про какие тесты вы говорите???? Здесь просто беззаконие и нелюди и это у нас в Бердске.
Т-Яна, 09 мая 2020 16:29
Почему вы Аноним? Почему вы не назвали ни одной фамилии медицинских работников стационаров, либо участковой сети (кто врач участковый?), к которым у вас серьезные претензии? Вас не щадили, складывается впечатление, если решились написать - пишите все как есть. Страшно читать о том, как провоцировали больного человека, чтобы отправить в псих.лечебницу! Надо узнать как оформляется разрешение на представление интересов взрослых детей (как в вашей ситуации), и внуков, ибо их законными представителями являются родители, не бабушки.
Аноним, 09 мая 2020 12:29
И ещё, я мама и бабушка, так вот когда я обращалась к врачам, заведующей детской поликлиники, заместителю ЦГБ мне сказали что эти вопросы решить я не могу потому что я по нашему законодательству чужой человек. Вот так. В страховой компании нам посоветовали, что надо говорить было, что я с разрешения дочери и представляю ее интересы. Так что читайте что подписываете в больницах и поликлиниках и вписывайте своих близких. Чтобы ваши близкие могли оказать помощь.
AlexAm, 09 мая 2020 14:28
Странная логика брать только у тех кто посещал зараженные города и не считать при этом Новосибирск зараженным в котором 1000 больных (причем половина случаев с неизвестным источником заражения). Как обычно дебилы сидят на местах - не умеют должным образом трактовать предписания сверху

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