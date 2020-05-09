Лунный календарь посева и пересадки на выходные 8 — 10 мая: На убывающей луне активность энергии направлена от листьев к центру, поливать необходимо намного реже

День недели — пятница, этот день находится под эгидой Венеры — таинственной, загадочной и светлой планеты. Он издревле считался женским днем. В этот день девушкам и женщинам полагалось отдыхать, не загружать себя никакими делами.

Поскольку Венера покровительствует изяществу и красоте, создавая у человека ощущение умиротворенности, то в пятницу лучше всего заняться садом и его благоустройством, заодно освободить участок от всего ненужного. Самое лучшее — это подготовиться к предстоящей неделе. И никоим образом не пытаться провернуть всю работу в огороде до конца рабочего дня.

9 мая 2020 года в 12:00 — 17 лунный день. этот день считается активным и благоприятным для садовых работ и работ в огороде. В этот день Луна начинает идти на убыль, и Земля делает свой первый вздох.

Увеличивается гравитационное притяжение Земли и давление в подземной части растений растет, соки и жизненная энергия стремятся вниз. Это усиливает рост корневой системы растений и замедляет развитие и рост листьев и плодов.

Рекомендуется в 17 лунный день: сажать, сеять, собирать урожай;

сбор винограда и виноделие;

прополка сорняков.