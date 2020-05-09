Лунный календарь посева и пересадки на выходные 8 — 10 мая: На убывающей луне активность энергии направлена от листьев к центру, поливать необходимо намного реже

Характеристики Луны на 8 мая 2020 года
На дату 08.05.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Убывающая Луна». Это 16 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Стрелец ♐. Процент освещенности Луны составляет 99%. Восход Луны в 21:49, а закат в 05:20.
Хронология лунных дней
- 16 лунный день c 20:18 07.05.2020 по 21:49 08.05.2020
- 17 лунный день c 21:49 08.05.2020 и до следующего дня
Влияние Луны на посадку растений и уход за ними по лунному календарю огородника и садовода 8 мая 2020
Луна в знаке зодиака Стрелец (±)
Луна в знаке Стрелец. это малоплодородный знак. Посев в этот период способствует быстрому росту вверх, но урожай будет незначительным.
Качество выращенных семян очень высокое, особенно если их собрать в дни полнолуния и не в знаках Рака, Рыб и Скорпиона. Цветы, в сравнении с другими знаками, расцветают быстрее.
- посев и посадка растений на семена, у них будет обильная зелень, но урожай будет незначительным;
- посев и посадка декоративно-цветущих растений, они зацветают быстрее;
- посев и посадка растений с растущим вверх длинным вьющимся стеблем;
- посев и посадка быстро-растущих лекарственных растений;
- посадка саженцев, черенков, в том числе фруктово-ягодных растений;
- перекопка, рыхление, окучивание, прореживание всходов, прополка, пасынкование, обрезка усов у земляники, удаление поросли и больных растений;
- обработка от вредителей и болезней;
- уборка корнеплодных и луковых на долгое хранение;
- уборка на семена, сбор пряных и лекарственных растений;
- выкопка луковиц и клубней для хранения;
- срезка цветов, они лучше хранятся при транспортировке и долго не вянут в букете;
- заготовление сена, а также лесоповал;
- заготовка выращенной продукции впрок: консервирование, соление, квашение капусты, сушка, заготовка соков и вина;
- выпечка теста.
- сеять и сажать на семена, но не на высокий урожай: лук, чеснок, перец и картофель.
- овощных: бобовые, капуста красная, картофель, лук (батун, латук, порей, репчатый, шнитт), перец сладкий, помидоры, редис, топинамбур, тыква, чеснок;
- пряно-зеленых: фенхель мята, сельдерей, спаржа, хрен, цикорий;
- плодово-ягодных: виноград, вишня, земляника, лимонник, яблоня;
- полевых: сахарная свекла;
- комнатных растений: комнатный виноград, комнатный лимон, кливия, сансевиерия, стрелиция королевская, шефлера лучелистная (дерево-зонтик, дерево-осьминог), тростникововидные (бамбуковые) пальмы, лашеналия алоэвидная, хемантус Катарины, фикус священный, эухарис крупноцветковый, кринум Паула;
- газонных трав.
- полив, обрезка, уход за растениями, так как они повышенно чувствительны в этот период к механическим повреждениям, раны у них будут долго не заживать.
16 лунный день (−)
8 мая 2020 года в 12:00 — 16 лунный день. день отдыха от активных работ в огороде. Сегодня не стоит проявлять какой-либо активной деятельности. Земля перестает дышать, жизнедеятельность растений замирает и соки перестают поступать в корни, стебли и плоды.
- рыхление, окучивание грядок;
- удобрение почвы;
- прополка сорняков;
- опрыскивание растений от вредителей.
- посадка, пасынкование, обрезка, прищипка растений;
- сбор лекарственных растений, т.к. они не наделены целебными свойствами.
Убывающая Луна (±)
Луна находится в фазе Убывающая Луна. активность жизненной энергии и соков направлена от листьев к центру, а так же повышается давление в подземной части растений.
Корни более хрупки и чувствительны по сравнению с стеблем растений, поэтому повреждение их в этот период может пагубно сказаться на растениях.
На убывающей Луне происходит активный рост корней и подземных частей растений, а рост надземных приостанавливается. Надземная часть в этот период слабо реагирует на повреждения.
В это время поливать необходимо намного реже, т.к. растения выпивают меньше воды.
- посев и посадка корнеплодов, луковичных, бобовых, картофеля;
- прореживание всходов, уничтожение сорняков и вредителей;
- обрезка растений для замедления роста побегов;
- обрезка усов земляники;
- выкопка цветочных луковиц, клубнелуковиц и клубней на хранение;
- срезка цветов, предназначенных для долгих перевозок и хранения;
- сбор урожая для длительного хранения;
- заготовки впрок: сушка овощей и фруктов, варка варенья, консервирование с термообработкой;
- допускается органическая подкормка, но только корневая.
Влияние дня недели (±)
День недели — пятница, этот день находится под эгидой Венеры — таинственной, загадочной и светлой планеты. Он издревле считался женским днем. В этот день девушкам и женщинам полагалось отдыхать, не загружать себя никакими делами.
Поскольку Венера покровительствует изяществу и красоте, создавая у человека ощущение умиротворенности, то в пятницу лучше всего заняться садом и его благоустройством, заодно освободить участок от всего ненужного. Самое лучшее — это подготовиться к предстоящей неделе. И никоим образом не пытаться провернуть всю работу в огороде до конца рабочего дня.
9 мая 2020 года в 12:00 — 17 лунный день. этот день считается активным и благоприятным для садовых работ и работ в огороде. В этот день Луна начинает идти на убыль, и Земля делает свой первый вздох.
Увеличивается гравитационное притяжение Земли и давление в подземной части растений растет, соки и жизненная энергия стремятся вниз. Это усиливает рост корневой системы растений и замедляет развитие и рост листьев и плодов.
- сажать, сеять, собирать урожай;
- сбор винограда и виноделие;
- прополка сорняков.
- посадка, пасынкование, обрезка, прищипка растений.
День недели — суббота, этот день подпадает под влияние Сатурна, планеты с сильной, тяжелой энергией, ведающей работой и обучением.
В этот день лучше всего заняться разрешением накопившихся в саду и огороде за неделю задач, составлением планов на последующие дни, образно говоря, распутывать завязавшиеся узелки.
Постарайтесь решать все важные дела в огороде именно в субботу, никогда не откладывайте их на воскресенье.
10 мая 2020 года в 12:00 — 18 лунный день. достаточно пассивный день, активность допускается, но не рекомендуется. В этот лунный день происходит активное питание нижней части растений, начинается активный рост корней и их насыщение.
- посев и посадка растений, у которых съедобна подземная часть: картофель, морковь, брюква, лук, свекла, арахис, репа;
- выкопка луковиц и клубней на хранение;
- пересадка, прививка, обрезка деревьев;
- прополка, прореживание, опрыскивание от болезней и вредителей.
- полив, он должен быть умеренным;
- работа с корнями растений, так как это может привести к их гибели;
- рыхлении почвы.
День недели — воскресенье, этот день ходит под Солнцем, потому он пронизан его веселой, бодрящей энергией и сообщает людям и растениям добрую силу.
Издавна воскресенье отведено под отдых. И люди с удовольствием общаются друг с другом, встречаются, чтобы провести время в беседах, играх, удовольствиях. Это день воскресных гуляний, хождений в гости по зову души, которая распрямляется после недельной усталости и труда, омываясь дружеским участием и единением. Воскресенье служит для легкой, а не тяжелой работы в саду и огороде.
Источник: Мир космоса
Ничего
Израслась, прос тся в. землю