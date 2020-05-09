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Лунный календарь посева и пересадки на выходные 8 — 10 мая: На убывающей луне активность энергии направлена от листьев к центру, поливать необходимо намного реже

15:39 09.05.2020 Фото: pxhere.com
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Луна в знаке Стрельца — это малоплодородный знак. Посев в этот период способствует быстрому росту вверх, но урожай будет незначительным.

Лунный календарь посева и пересадки на выходные 8 10 мая: На убывающей луне активность энергии направлена от листьев к центру, поливать необходимо намного реже

9 мая 2020 года в 12:00 — 17 лунный день

Характеристики Луны на 8 мая 2020 года

На дату 08.05.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Убывающая Луна». Это 16 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Стрелец ♐Процент освещенности Луны составляет 99%. Восход Луны в 21:49, а закат в 05:20.

Хронология лунных дней

  • 16 лунный день c 20:18 07.05.2020 по 21:49 08.05.2020
  • 17 лунный день c 21:49 08.05.2020 и до следующего дня

Влияние Луны на посадку растений и уход за ними по лунному календарю огородника и садовода 8 мая 2020

Луна в знаке зодиака Стрелец (±)

Луна в знаке Стрелец. это малоплодородный знак. Посев в этот период способствует быстрому росту вверх, но урожай будет незначительным.

Качество выращенных семян очень высокое, особенно если их собрать в дни полнолуния и не в знаках Рака, Рыб и Скорпиона. Цветы, в сравнении с другими знаками, расцветают быстрее.

Благоприятно в стрельце:

  • посев и посадка растений на семена, у них будет обильная зелень, но урожай будет незначительным;
  • посев и посадка декоративно-цветущих растений, они зацветают быстрее;
  • посев и посадка растений с растущим вверх длинным вьющимся стеблем;
  • посев и посадка быстро-растущих лекарственных растений;
  • посадка саженцев, черенков, в том числе фруктово-ягодных растений;
  • перекопка, рыхление, окучивание, прореживание всходов, прополка, пасынкование, обрезка усов у земляники, удаление поросли и больных растений;
  • обработка от вредителей и болезней;
  • уборка корнеплодных и луковых на долгое хранение;
  • уборка на семена, сбор пряных и лекарственных растений;
  • выкопка луковиц и клубней для хранения;
  • срезка цветов, они лучше хранятся при транспортировке и долго не вянут в букете;
  • заготовление сена, а также лесоповал;
  • заготовка выращенной продукции впрок: консервирование, соление, квашение капусты, сушка, заготовка соков и вина;
  • выпечка теста.
Возможно:

  • сеять и сажать на семена, но не на высокий урожай: лук, чеснок, перец и картофель.
Возможны в стрельце посев и посадка следующих культур:

  • овощных: бобовые, капуста красная, картофель, лук (батун, латук, порей, репчатый, шнитт), перец сладкий, помидоры, редис, топинамбур, тыква, чеснок;
  • пряно-зеленых: фенхель мята, сельдерей, спаржа, хрен, цикорий;
  • плодово-ягодных: виноград, вишня, земляника, лимонник, яблоня;
  • полевых: сахарная свекла;
  • комнатных растений: комнатный виноград, комнатный лимон, кливия, сансевиерия, стрелиция королевская, шефлера лучелистная (дерево-зонтик, дерево-осьминог), тростникововидные (бамбуковые) пальмы, лашеналия алоэвидная, хемантус Катарины, фикус священный, эухарис крупноцветковый, кринум Паула;
  • газонных трав.
Не благоприятно в стрельце:

  • полив, обрезка, уход за растениями, так как они повышенно чувствительны в этот период к механическим повреждениям, раны у них будут долго не заживать.

16 лунный день (−)

8 мая 2020 года в 12:00 — 16 лунный день. день отдыха от активных работ в огороде. Сегодня не стоит проявлять какой-либо активной деятельности. Земля перестает дышать, жизнедеятельность растений замирает и соки перестают поступать в корни, стебли и плоды.

Рекомендуется в 16 лунный день:

  • рыхление, окучивание грядок;
  • удобрение почвы;
  • прополка сорняков;
  • опрыскивание растений от вредителей.
Не рекомендуется в 16 лунный день:

  • посадка, пасынкование, обрезка, прищипка растений;
  • сбор лекарственных растений, т.к. они не наделены целебными свойствами.

Убывающая Луна (±)

Луна находится в фазе Убывающая Луна. активность жизненной энергии и соков направлена от листьев к центру, а так же повышается давление в подземной части растений.

Корни более хрупки и чувствительны по сравнению с стеблем растений, поэтому повреждение их в этот период может пагубно сказаться на растениях.

На убывающей Луне происходит активный рост корней и подземных частей растений, а рост надземных приостанавливается. Надземная часть в этот период слабо реагирует на повреждения.

В это время поливать необходимо намного реже, т.к. растения выпивают меньше воды.

На убывающей Луне благоприятно:

  • посев и посадка корнеплодов, луковичных, бобовых, картофеля;
  • прореживание всходов, уничтожение сорняков и вредителей;
  • обрезка растений для замедления роста побегов;
  • обрезка усов земляники;
  • выкопка цветочных луковиц, клубнелуковиц и клубней на хранение;
  • срезка цветов, предназначенных для долгих перевозок и хранения;
  • сбор урожая для длительного хранения;
  • заготовки впрок: сушка овощей и фруктов, варка варенья, консервирование с термообработкой;
  • допускается органическая подкормка, но только корневая.

Влияние дня недели (±)

День недели — пятница, этот день находится под эгидой Венеры — таинственной, загадочной и светлой планеты. Он издревле считался женским днем. В этот день девушкам и женщинам полагалось отдыхать, не загружать себя никакими делами.

Поскольку Венера покровительствует изяществу и красоте, создавая у человека ощущение умиротворенности, то в пятницу лучше всего заняться садом и его благоустройством, заодно освободить участок от всего ненужного. Самое лучшее — это подготовиться к предстоящей неделе. И никоим образом не пытаться провернуть всю работу в огороде до конца рабочего дня.

9 мая 2020 года в 12:00 — 17 лунный день. этот день считается активным и благоприятным для садовых работ и работ в огороде. В этот день Луна начинает идти на убыль, и Земля делает свой первый вздох.

Увеличивается гравитационное притяжение Земли и давление в подземной части растений растет, соки и жизненная энергия стремятся вниз. Это усиливает рост корневой системы растений и замедляет развитие и рост листьев и плодов.

Рекомендуется в 17 лунный день:

  • сажать, сеять, собирать урожай;
  • сбор винограда и виноделие;
  • прополка сорняков.
Не рекомендуется в 17 лунный день:

  • посадка, пасынкование, обрезка, прищипка растений.

День недели — суббота, этот день подпадает под влияние Сатурна, планеты с сильной, тяжелой энергией, ведающей работой и обучением.

В этот день лучше всего заняться разрешением накопившихся в саду и огороде за неделю задач, составлением планов на последующие дни, образно говоря, распутывать завязавшиеся узелки.

Постарайтесь решать все важные дела в огороде именно в субботу, никогда не откладывайте их на воскресенье.

10 мая 2020 года в 12:00 — 18 лунный день. достаточно пассивный день, активность допускается, но не рекомендуется. В этот лунный день происходит активное питание нижней части растений, начинается активный рост корней и их насыщение.

Рекомендуется в 18 лунный день:

  • посев и посадка растений, у которых съедобна подземная часть: картофель, морковь, брюква, лук, свекла, арахис, репа;
  • выкопка луковиц и клубней на хранение;
  • пересадка, прививка, обрезка деревьев;
  • прополка, прореживание, опрыскивание от болезней и вредителей.
Не рекомендуется в 18 лунный день:

  • полив, он должен быть умеренным;
  • работа с корнями растений, так как это может привести к их гибели;
  • рыхлении почвы.

День недели — воскресенье, этот день ходит под Солнцем, потому он пронизан его веселой, бодрящей энергией и сообщает людям и растениям добрую силу.

Издавна воскресенье отведено под отдых. И люди с удовольствием общаются друг с другом, встречаются, чтобы провести время в беседах, играх, удовольствиях. Это день воскресных гуляний, хождений в гости по зову души, которая распрямляется после недельной усталости и труда, омываясь дружеским участием и единением. Воскресенье служит для легкой, а не тяжелой работы в саду и огороде.

Источник: Мир космоса

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От редакции

Что будете делать с рассадой на этих выходных?

Аноним, 08 мая 2020 21:57
НВР:
Ничего
Аноним, 08 мая 2020 23:48
НВР:
Израслась, прос тся в. землю

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