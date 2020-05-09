С 75-летием Великой Победы над фашизмом, дорогие жители Бердска!

75-летие Победы мы отмечаем в особых условиях. Но от этого день 9 Мая не станет менее значимым и торжественным. Вспомним, поплачем, споем «День Победы»…

Поздравляем жителей Бердска с юбилеем Победы в Великой Отечественной войне

Мы очень ждали День Победы. И потому, что это самый важный для всех нас праздник, и потому, что в 2020 году нашей Великой Победе исполняется 75 лет.

Мы готовились 9 Мая пройти с портретами своих героев в «Бессмертном полку», посмотреть парад Победы на главной площади Бердска, возложить цветы к Вечному огню на мемориале Славы, поесть солдатской каши на фронтовом привале в парке, восхититься праздничным салютом. Но многим бердчанам придется остаться дома из-за введенного режима ограничений. Между тем праздник от этого не становится менее значимым и торжественным. Ведь не от массовости, а от собственной совести это зависит.

Главное, что жива память о Великой Отечественной войны и ее солдатах, завоевавших ценой соей жизни мир на Земле. Мы вспомним о фронтовиках и тружениках тыла, наших родных и близких, которым мы обязаны всем. Историческую память, вошедшую в генетический код россиян, у нас никому не отнять. Вспомним, поплачем, споем «День Победы»…

Дорогие бердчане, уважаемые ветераны, мы от всей души поздравляем вас в 75-летием Великой Победы! Желаем вам счастья, здоровья, благополучия и бодрости духа! Пусть на нашей земле всегда царит мир!

Особые словам признательности и низкий поклон участникам Великой Отечественной войны — фронтовикам и труженикам тыла. Мы в неоплатном долгу перед старшим поколением. Благодаря их мужеству, стойкости и героизму мы живем в мире и созидаем будущее, которое они для нас завоевали кровью и потом. Да, в этом году праздник проходит в особых условиях, но никто из ветеранов не остался забытым. Мы помним и чтим каждого солдата Победы. И так будет всегда.

С праздником, дорогие друзья!

С любовью и уважением, всегда ваш «Курьер. Среда. Бердск»