Полыхала квартира в 5-этажке Искитима: хозяин выжил, пожарные эвакуировали жителей подъезда

Час понадобился огнеборцам, чтобы потушить огонь в квартире на 3-м этаже многоквартирного дома ранним утром 9 мая. Дымом заволокло подъезд. Огнеборцы с помощью спасательных средств выводили людей.

Пожар уничтожил квартиру в 5-этажке Искитима

Серьезный пожар произошел в многоквартирном жилом доме Искитим в ночь на субботу. Об этом утром 9 мая сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в управлении МЧС по Новосибирской области.

9 мая в 04:58 в Искитиме произошел пожар в жилом 5-этажном доме. На момент прибытия пожарного подразделения шел дым из квартиры третьего этажа.

-До прибытия пожарной охраны самостоятельно покинул квартиру хозяин, из подъезда эвакуировались самостоятельно 10 человек. С помощью спасательных устройств с верхних этажей было эвакуировано 4 человека. В результате пожара в квартире огнем повреждена мебель, домашние вещи, — уточнили в спасательном ведомстве.

Ликвидировали пожар в 06:06. На тушение привлекались 3 единицы техники и 9 человек личного состава.

Причины пожара и ущерб установят дознаватели Искитимского отдела надзорной деятельности.