Полыхала квартира в 5-этажке Искитима: хозяин выжил, пожарные эвакуировали жителей подъезда

Серьезный пожар произошел в многоквартирном жилом доме Искитим в ночь на субботу. Об этом утром 9 мая сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в управлении МЧС по Новосибирской области.
9 мая в 04:58 в Искитиме произошел пожар в жилом 5-этажном доме. На момент прибытия пожарного подразделения шел дым из квартиры третьего этажа.
-До прибытия пожарной охраны самостоятельно покинул квартиру хозяин, из подъезда эвакуировались самостоятельно 10 человек. С помощью спасательных устройств с верхних этажей было эвакуировано 4 человека. В результате пожара в квартире огнем повреждена мебель, домашние вещи, — уточнили в спасательном ведомстве.
Ликвидировали пожар в 06:06. На тушение привлекались 3 единицы техники и 9 человек личного состава.
Причины пожара и ущерб установят дознаватели Искитимского отдела надзорной деятельности.