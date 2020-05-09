Солнце и штиль с температурой +23 градуса обещают на 9 мая в Бердске

Теплая солнечная погода ожидается в Бердске и в воскресенье, 10 мая.

В День Победы в Бердске погода порадует горожан теплом

По данным «Западно-Сибирского УГМС» в предстоящие сутки 9 мая по Новосибирской области ожидается ясная погода, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с, днем местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью +6, +11°C, местами 0, +5°C, днем +22, +27°C.

В Бердске 9 мая будет чудесная солнечная погода. Синоптики обещают ясное небо, яркое солнце и температуру +23 градуса. И почти полный штиль. В ночь на воскресенье столбик термометра опустится до плюс 8. Но 10 мая будет еще теплее — до +27. И солнечно.