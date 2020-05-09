Отключат горячую воду на две недели с 11 мая во всем Микрорайоне Бердска. КБУ готовится к зиме

С понедельника начнутся испытания тепловых сетей на плотность и прочность от котельной «Новая», которая отапливает и подогревает воду для жителей Микрорайона. Горячее водоснабжение восстановят вечером 24 мая.

Горячей воды не будет с 15 часов 11 мая до 20 часов 24 мая в Микрорайоне Бердска

— В Микрорайоне отключают горячую воду на 2 недели! Это в условиях самоизоляции, когда семьи сидят с детьми дома! Разве такое возможно в данной ситуации? Просим редакцию прояснить ситуацию, — в рубрику «Сообщи свою новость» на сайте «Курьер. Среда. Бердск» пришли вопросы.

Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», с понедельника действительно начнется испытание тепловых сетей на плотность и прочность от котельной «Новая», которая отапливает и подогревает воду для жителей Микрорайона.

-11 мая с 15:00 будут проводиться испытания тепловых сетей на плотность и прочность от котельной № 1″Новая» (Микрорайон) МУП «КБУ». На период проведения испытаний будет произведено отключение горячей воды у потребителей, — уточнили в муниципальном Комбинате бытовых услуг.

КБУ попросил управляющие компании и ТСЖ в срок до 10 мая «произвести полное отключение внутренних систем отопления объектов, путем закрытия вводной запорной арматуры на подающем и обратном трубопроводах». Кроме того, на период испытаний «необходимо организовать пункты наблюдения на местах для оперативного выявления возможных повреждений оборудования и трубопроводов, особое внимание уделить подвалам, с расположением складских, административных, жилых и других помещений».

Об окончании проведения испытаний будет сообщено дополнительно, отметили в КБУ. Однако в официальном предупреждении стоит четкие дата и время — воды не будет до 8 часов вечера 24 мая. Так что горячей воды у микрорайоновцев действительно не будет две недели.Началась подготовка к следующему отопительному сезону.