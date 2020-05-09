Где заразились коронавирусом на утро 9 мая в Новосибирской области? В 24 территориях выявили больных

Новых районов на карте распространения COVID-19 нет. Всего в регионе на данный момент зафиксировано 949 случаев заражения коронавирусом. В отделениях реанимации находятся 54 пациента, 20 человек подключены к ИВЛ. Умерло 12 человек.

Больше половины районов Новосибирской области «заражены» коронавирусом на 9 мая

За последние сутки (на вечер 8 мая) в Новосибирской области коронавирусом заболели 73 человека, в их числе 46 детей, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Новых районов на карте распространения COVID-19 нет. Но на утро 9 мая новых сведений от оперативного штаба еще не поступало.

Заразившиеся выявлены в следующих территориях региона: Новосибирск, Бердск, Кольцово, Краснообск, Обь, есть заболевшие коронавирусом в Новосибирском, Убинском, Карасукском, Колыванском, Коченевском, Черепановском, Барабинском, Здвинском, Ордынском, Сузунском, Усть-Таркском, Тогучинском, Искитимском, Мошковском, Куйбышевском, Чулымском, Баганском, Каргатском и Маслянинском районах.

Всего в регионе на данный момент зафиксировано 949 случаев заражения коронавирусом. В отделениях реанимации находятся 54 пациента, 20 человек подключены к ИВЛ. С подозрением на COVID-19 в детскую больницу №3 было госпитализировано 72 ребенка.

В стационарах Новосибирска с диагнозом коронавирус находится 1211 пациентов. В Черепановскую районную больницу госпитализировано 4 человека, в Сузунскую – 2. Еще один пациент с коронавирусом находится в Карасукской ЦРБ.

Всего в регионе от коронавируса выздоровели 262 человека. 12 человек скончались. В Новосибирской области за все время пандемии было проведено 51 568 тестов на коронавирус.