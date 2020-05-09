Несут цветы к Вечному огню с соблюдением дистанции в Бердске. Поклонился победителям на мемориале Славы мэр Шестернин

Вечный огонь зажгли на бердском мемориале Славы вечером 8 мая. 9 мая 2020 года памятник павшим в Великой Отечественной войне бердчанам отмечает 40-летие.

С утра 9 мая к мемориалу Славы в Бердске люди возлагают цветы

С утра 9 мая бердчане несут цветы к Вечному огню на мемориале Славы. Огонь в бердском парке Победы зажгли накануне вечером. Его зажег от факела Герой России, подполковник запаса Дмитрий Ларин, который недавно переехал в Бердск.В почетном карауле стояли председатель союза ветеранов Афганистана Борис Ионов и командир бердского поискового отряда «Кондор» Алексей Батенев.

Пока у мемориала Славы немноголюдно. Люди идут с цветами к Вечному огню с соблюдением дистанции. Правда, не все в масках. Мэр Бердска Евгений Шестернин возложил цветы в 10.00.

Стоит отметить, что 9 мая 2020 году мемориалу Славы в Бердске исполнилось 40 лет. В День победы 1980 года здесь впервые зажгли Вечный огонь. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», буквально накануне 75-летия Великой Победы завершился косметический ремонт мемориала Славы. На это городской бюджет потратил 265 тыс. рублей.