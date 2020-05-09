Прорыв в лечении СOVID-19: выписывают по 50 пациентов каждый день в больнице №52 Москвы

Терапия направлена на уменьшение активности агрессивной иммунной системы, поэтому используют препараты из ревматологии.Сейчас их успешно применяют в лечении больных, у которых происходит цитокиновый шторм. 26 врачей ГКБ перенесли коронавирус в легкой форме.

Врач 52-й больницы рассказала о прорывной технологии лечения СOVID-19

Сегодня все только и говорят о московской ГКБ-52, которая добилась потрясающих результатов в лечении коронавирусной инфекции. Каждый день из этой больницы, два месяца назад превратившейся в госпиталь, выписывают по 40-50 пациентов. Люди, которые ещё недавно задыхались, возвращаются домой на своих ногах. Многие переболевшие смогут стать донорами и спасать тяжёлых больных, потому что переливание плазмы уже показывает обнадёживающие результаты, передает МК.

Мы связались с врачом ГКБ-52 Аленой Загребневой, главным внештатным специалистом-ревматологом Департамента здравоохранения города Москвы, чтобы узнать причины прорыва в борьбе с COVID-19.

— Я курирую вопросы назначения таргетной и биологической терапии пациентам с коронавирусной пневмонией. Пациенты поступают в клинику в состоянии различной степени тяжести, тактика их лечения ежедневно обсуждается на консилиумах. Наша задача — определить, есть ли показания к назначению таргетной или биологической терапии. Лечим, наблюдаем за состоянием пациентов в динамике, ведем аналитику.

— Таргетная терапия блокирует рост раковых клеток, она успешно практикуется в онкологии…

— Это терапия, которую мы используем в лечении своих ревматологических больных. Она направлена на уменьшение активности агрессивной иммунной системы, поэтому все эти препараты пришли к нам из ревматологии, и мы сейчас их успешно применяем в лечении пациентов, у которых происходит цитокиновый шторм.

— А расскажите о плазме, вы ведь используете этот метод?

— Несколько клиник сейчас работают с плазмой пациентов, которые переболели COVID-19. Мы начали только в последнюю неделю, и пытаемся для себя понять, когда правильнее использовать плазму: в начале, в середине, в конце. Сейчас готовых решений ещё нет. Нам нужно время – неделю, полторы или две. Но плазма – не панацея, а одно из средств, которое может быть успешным. И надо понимать, что лечит не плазма, а определённый набор разных методов.

— В чём вы видите причины прорыва в лечении больных с COVID-19?

— В нашей больнице работают четыре главных специалиста: аллерголог, нефролог, ревматолог и коагулопатолог Москвы. Мы первые, кто начал работу с какими-либо препаратами, предназначенными для лечения ревматологических больных.

— Как изменилась больница?

— Клиника претерпела большие преобразования: все корпуса стационара принимают на лечение пациентов коронавирусной пневмонией — мы развернули без малого 900 коек. Увеличилось количество реанимационных коек, все койки в отделениях оснастили кислородом, в корпусах сформированы зоны санпропускников, строятся два больших здания для наблюдения тех пациентов, которые выписываются из стационара после основного курса терапии, но ещё нуждаются в круглосуточном медицинском наблюдении. Появилось общежитие для сотрудников.

— Вы живёте дома?

— Лично я живу дома. Но многим моим коллегам пришлось изменить свой привычный образ жизни. Люди, в чьих семьях есть маленькие дети или пожилые родители, которые находятся в группе риска, переселились либо в общежитие при больнице, либо в специально выделенные городом отели.

— Среди медицинского персонала есть люди в возрасте за 65?

— Да, конечно, и их немало. Им была предоставлена возможность выбора, но все доктора этой возрастной категории, не имеющие заболеваний, которые повышали бы риски крайне тяжёлых последствий в случае инфицирования, остались в строю. Это было осознанным решением каждого сотрудника, но характерно для коллектива нашей больницы в целом.

— Некоторые медики уходят из больниц. Около 350 медработников в Калининграде отказались работать с коронавирусом. Из вашего стационара тоже увольняются?

— У нас, насколько мне известно, уволились лишь совместители, чей график существенно изменился по основному месту работы. Все медработники отменили свои отпуска и продолжили работать. Ведь, несмотря на все меры защиты, всё равно есть потери внутри персонала – заболевшие выбывают из строя примерно на месяц.

— Сколько сотрудников инфицировалось?

— 26 человек. К счастью, все они перенесли инфекцию в лёгкой форме.

— Они заразились в больнице?

— На самом деле вопрос, где мы можем подхватить инфекцию — на работе или по пути на нее — очень актуальный. Заразиться можно и в метро, и в магазине, потому что одноразовые маски и перчатки – не самая надёжная защита. Отчасти на работе даже надёжнее и спокойнее, нежели в любом другом месте, мы обеспечены достаточно надежными средствами индивидуальной защиты. Но проблематично стопроцентно соблюдать правила защиты, когда ты работаешь сутками. Приём пищи, воды, походы в туалет сопряжено с неукоснительным соблюдением мер безопасности. Иногда пренебрегаешь этим. Человеческий фактор, к сожалению, имеет место.

— Медперсонал испытывает жесточайший стресс…

— На самом деле, нам всем очень тяжело это правда. Люди выбиты из привычного образа жизни. Имеет значение и отсутствие полноценных выходных, и оторванность от родных.

— Но пациентам тоже приходится непросто. Один лишь диагноз может сразить наповал.

— Когда пациенты поступают в стационар, то первое, что видят – количество выписывающихся людей. Вчера еще больной задыхался, а сегодня у него нормализовалась температура, и ему почти не нужен кислород. Свет в конце тоннеля у них абсолютно точно есть! А у нас пока этого света нет, потому что количество поступлений не снижается. Был период, когда все отделения были переполнены. Сейчас количество коек в Москве увеличено, и стало намного легче. На самом деле все мы с большим напряжением ждем окончания майских праздников – призыв сидеть дома работает лишь отчасти.

— Многие панически боятся попасть на аппарат ИВЛ.

— Вы знаете, я абсолютно уверена, что этот страх — от полного непонимания причинно-следственной связи. Искусственная вентиляция легких – это жизнеспасающая методика в комплексном лечении пациента. Но используется она действительно в случае тяжелого течения заболевания.