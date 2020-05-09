Когда откроют магазины и разрешат гулять? Каждый регион сам отменят самоизоляцию

На каждом этапе ограничения отменяются постепенно. Сначала станут возможны прогулки и занятия спортом на улице, работа небольших объектов непродовольственной торговли и услуг, исключающих одномоментный контакт большого числа людей. Всего три этапа.

Основания для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19 рекомендует Роспотребнадзор

Роспотребнадзором разработаны и направлены в субъекты Российской Федерации методические рекомендации для определения показателей, которые являются основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий.

Главы субъектов на сегодня имеют полномочия определять перечень конкретных мер по сдерживанию эпидемии.

Подготовленные рекомендации по снятию ограничительных мер – это методический инструмент для этой работы, предусматривающий ее этапность.

На каждом из этапов главы регионов по предложению главных санитарных врачей субъектов смогут принимать решения о конкретных мероприятиях.

При наличии в субъекте Российской Федерации на момент принятия решения в соответствии с настоящими методическими рекомендациями уже снятых ограничений на отдельные виды деятельности или их отсутствии, решение может не пересматриваться. То есть предприятия, которые уже открыты в регионах, продолжат свою работу.

Методика оценки готовности к выходу из ограничительных мероприятий включает в себя оценку таких параметров как коэффициент распространения инфекции, вычисляемый как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции, свободный коечный фонд и охват тестированием. Таким образом, для каждого региона период выхода из ограничительных мероприятий и его продолжительность будут индивидуальными.

На каждом этапе ограничения отменяются постепенно. Сначала станут возможны прогулки и занятия спортом на улице, работа небольших объектов непродовольственной торговли и услуг, исключающих одномоментный контакт большого числа людей. Прежде всего, возобновляется работа предприятий, деятельность которых непосредственно связана с потребителями.

На втором этапе смогут осуществлять свою деятельность предприятия торговли большей площади, отдельные образовательные организации. При этом сохранятся ограничения на предельное количество лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале

На третьем этапе возобновится работа предприятий торговли и сферы услуг – без ограничения числа одновременно обслуживаемых посетителей и площади открываемого объекта, предприятий общественного питания, гостиниц, образовательных учреждений без исключения.

На всех этапах обязательным будет режим самоизоляции для людей с высоким риском тяжелого заболевания (лица старше 65, лица с хроническими заболеваниями, в первую очередь – лицам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом) и принятие дополнительных мер предосторожности при вынужденном выходе из дома, сохранение работы в удаленном доступе, если это не нарушает функционирование учреждения/предприятия, или введение, где возможно, посменной работы, с нахождением на дистанционной работе граждан из групп риска, использование гигиенических масок (в транспорте, в общественных местах, при любом выходе на улицу), соблюдение масочного режима всеми работающими на предприятиях и организациях любой организационно-правовой формы, соблюдение дезинфекционного режима и соблюдение социального дистанцирования (не менее 1,5 метров).

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила: «Мы формулировали наши методические рекомендации исходя из главной цели – сохранение жизни и здоровья человека в нашей стране. Самоизоляция позволила нам сгладить пики заболеваемости, избежать взрывного роста числа новых случаев. Сейчас в режиме самоизоляции люди общаются только в семейном кругу или в рабочем коллективе, если продолжают посещать работу. Уже сегодня Роспотребнадзором для каждого вида бизнеса подготовлены детальные методические рекомендации по организации работы с соблюдением всех мер безопасности и профилактики. Наш опыт показывает: когда все эти рекомендации чётко соблюдаются, риски инфицирования минимальны.»