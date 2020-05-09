Поздравил на видео с Днем Победы горожан мэр Бердска Евгений Шестернин: память в душе

Память не только в том, что прийти к Вечному огню или пройти в «Бессмертном полку» с портретами своих героев.Важно донести любовь к ветеранам Великой Отечественной войны и историю до молодого поколения, считает глава города.

Евгений Шестернин поздравил горожан с Днем Победы

9 мая в парке Победы Бердска немноголюдно. Единицы горожан возлагают цветы к Вечному огню. среди них глава города Евгений Шестернин.

Мэр Бердска Евгений Шестернин отметил, что память не только в том, что прийти к Вечному огню или пройти в «Бессмертном полку» с портретами своих героев, память в душе.

— Важно донести любовь к нашим ветеранам Великой Отечественной войны и историю до нашего молодого поколения. С праздником со слезами на глазах! С самым великим вас праздником — Днем Победы! — поздравил читателей «Курьер. Среда. Бердск» Евгений Анатольевич.

Автор видео Елена Белоусова