Прогремит салют в честь 75-летия Победы в Новосибирске. Программа празднования 9 Мая

Парадный строй авиации уже пролетел над столицей Сибири. Истребители заметили и в небе над Бердском. Жителей региона просят украсить окна и балконы в честь Дня Победы.

Бердский мемориал славы отремонтировали к Дню Победы-2020

9 мая (10.00, 13.00, 16.00, 19.00) – Региональный проект «Сводки с фронта». В эфире РАДИО 54 слушайте сводки Совинформбюро в исполнении внуков и правнуков Победителей.

9 мая (в течение дня) – Федеральная акция «Флаги России. 9 Мая». В знак единения украсьте окна и балконы своих домов флагами России.

9 мая (в течение дня) – Федеральная акция #Сад Памяти. Принять участие в Акции можно в дистанционном формате. Высадите на своем участке дерево в память о прошедших войну родных и близких или выложите рисунок дерева, которое посвятите конкретному герою, с хештегом #СадПамятиДома в социальных сетях.

9 мая (в течение дня) – Федеральная акция «Споем вместе «День Победы» на разных языках». Приглашаем стать участником самого большого в мире интернационального хора. Давайте исполним песню «День Победы» на разных языках: каждый – на своем родном. Поддержать акцию можно не выходя из дома.

9 мая (в течение дня) – Федеральная акция «Фронтовая бригада». «Фронтовые бригады» – коллективы артистов и волонтеров 9 мая приедут к местам проживания ветеранов с небольшим праздничным концертом.

9 мая (11.00-12.00) – Федеральная акция «Бессмертный полк — онлайн». Присоединяйтесь polkrf.ru, 49 канал.

9 мая (10.30-11.00) – Пролет парадного строя авиации над городом Новосибирском.

9 мая (12.00-12.45) – Региональный проект «Электронный Монумент Славы». Выходите на сайт электронного Монумента Славы и возложите гвоздику, как дань памяти воинам-сибирякам.

9 мая (в течение дня) – Федеральная акция «#ПОЕМДВОРОМ». Открыв своё окно, мы станем единым целым в память о наших предках.

9 мая (14.00-14.30) – Поздравление Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Можно посмотреть и послушать в эфире основных теле- и радиоканалов.

9 мая (19.00) – Всероссийская акция «Минута молчания». Примите участие в «Минуте молчания». По её окончании выйдите на балконы или встаньте у окна с фотографиями родственников-участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, и всей семьей исполните песню «День Победы».

9 мая (21.50-22.00) – Всероссийская акция «Фонарики Победы». Зажгите у окна «фонарики». Источником света могут быть свечи, бытовые фонарики, фонарики телефонов.

9 мая (22.00) – Праздничный салют.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в Бердске салют отменили, как и все торжества из-за режима самоизоляции. В течение дня можно возложить цветы к мемориалу славы в бердском парке Победы с соблюдением дистанции и в масках.