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Единицы вместо тысяч возлагают цветы к Вечному огню в пандемию коронавируса в Бердске. Смотрите видео

13:57 09.05.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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Мирного неба над головой, а ветеранам Великой Отечественный войны низкий поклон, желают бердчане в День Победы.

Единицы вместо тысяч возлагают цветы к Вечному огню в пандемию коронавируса в Бердске. Смотрите видео
Горожане возлагают цветы к Вечному огню

9 мая в 2019 году в Бердске праздновали целый день. Победный парад, показ фильмов и военной кинохроники. В строй «Бессмертного полка» в прошлом году встало рекордное число бердчан — более 8000 человек. Полк прошел по главной улице города от площади Горького до мемориала Славы.

В 2020 году отменены все массовые мероприятия. Но горожане с утра идут мемориал Славы, возлагая цветы к Вечному огню, на пилонах которого высечены фамилии бердчан, погибших в годы Великой Отечественной войны. Около 1000 «похоронок» пришло в наш город за четыре года войны – более одной похоронки в сутки.

— В 75-летие Великой Победы мы вспоминаем о великом испытании нашего народа, в котором победили честь и совесть. Память об этом бессмертна, все они совершили подвиг, за который мы им благодарны. Всем нам мирного неба над головой, а ветеранам Великой Отечественный войны низкий поклон,- призналась жительница Бердска Антонина Макарова.

Единицы вместо тысяч возлагают цветы к Вечному огню в пандемию коронавируса в Бердске. Смотрите видео
Единицы вместо тысяч возлагают цветы к Вечному огню в пандемию коронавируса в Бердске. Смотрите видео
Единицы вместо тысяч возлагают цветы к Вечному огню в пандемию коронавируса в Бердске. Смотрите видео
Единицы вместо тысяч возлагают цветы к Вечному огню в пандемию коронавируса в Бердске. Смотрите видео
Единицы вместо тысяч возлагают цветы к Вечному огню в пандемию коронавируса в Бердске. Смотрите видео
Единицы вместо тысяч возлагают цветы к Вечному огню в пандемию коронавируса в Бердске. Смотрите видео
Единицы вместо тысяч возлагают цветы к Вечному огню в пандемию коронавируса в Бердске. Смотрите видео
Единицы вместо тысяч возлагают цветы к Вечному огню в пандемию коронавируса в Бердске. Смотрите видео
Единицы вместо тысяч возлагают цветы к Вечному огню в пандемию коронавируса в Бердске. Смотрите видео
Единицы вместо тысяч возлагают цветы к Вечному огню в пандемию коронавируса в Бердске. Смотрите видео
Единицы вместо тысяч возлагают цветы к Вечному огню в пандемию коронавируса в Бердске. Смотрите видео
Единицы вместо тысяч возлагают цветы к Вечному огню в пандемию коронавируса в Бердске. Смотрите видео
Единицы вместо тысяч возлагают цветы к Вечному огню в пандемию коронавируса в Бердске. Смотрите видео
Единицы вместо тысяч возлагают цветы к Вечному огню в пандемию коронавируса в Бердске. Смотрите видео
Единицы вместо тысяч возлагают цветы к Вечному огню в пандемию коронавируса в Бердске. Смотрите видео
Единицы вместо тысяч возлагают цветы к Вечному огню в пандемию коронавируса в Бердске. Смотрите видео
Единицы вместо тысяч возлагают цветы к Вечному огню в пандемию коронавируса в Бердске. Смотрите видео
Единицы вместо тысяч возлагают цветы к Вечному огню в пандемию коронавируса в Бердске. Смотрите видео
Единицы вместо тысяч возлагают цветы к Вечному огню в пандемию коронавируса в Бердске. Смотрите видео
Единицы вместо тысяч возлагают цветы к Вечному огню в пандемию коронавируса в Бердске. Смотрите видео
Единицы вместо тысяч возлагают цветы к Вечному огню в пандемию коронавируса в Бердске. Смотрите видео
Единицы вместо тысяч возлагают цветы к Вечному огню в пандемию коронавируса в Бердске. Смотрите видео
Единицы вместо тысяч возлагают цветы к Вечному огню в пандемию коронавируса в Бердске. Смотрите видео
Единицы вместо тысяч возлагают цветы к Вечному огню в пандемию коронавируса в Бердске. Смотрите видео

Автор видео Елена Белоусова

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