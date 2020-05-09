Больше 1000 коронавирусных: Выявили 76 новых зараженных COVID-19 за сутки на 9 мая в Новосибирской области

Общее количество случаев заражения коронавирусом на субботу в регионе – 1025, из них 55 – дети. 306 человек выписаны по выздоровлению, 14 – скончались. На ИВЛ находятся 20 пациентов, всего в отделениях реанимации – 48 человек.

76 новых случаев коронавируса в Новосибирской области за сутки

По данным оперативного штаба на 10 утра 9 мая в Новосибирской области за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 76 человек. Еще 44 человека выздоровели. Подтверждено 2 смерти от коронавирусной инфекции. Это мужчины, им было 59 лет и 63 года, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Таким образом, общее количество случаев заражения коронавирусом в регионе – 1025, из них 55 – дети. 306 человек выписаны по выздоровлению, 14 – скончались.

На ИВЛ находятся 20 пациентов, всего в отделениях реанимации – 48 человек.

В детскую больницу №3 госпитализирован 71 ребенок с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом.

Взрослых в инфекционных стационарах Новосибирска – 1197, это пациенты с подозрением на COVID-19 и установленным диагнозом. 4 человека госпитализированы в Тогучинскую ЦРБ, 3 человека – в Черепановскую ЦРБ, 2 – в Сузунскую, 1 пациент – в Карасукскую ЦРБ.

Всего в Новосибирской области провели 55 160 тестов на коронавирус.

В Бердске на утро 9 мая выявили 13 человек, заразившихся коронавирусной инфекцией, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».