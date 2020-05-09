Сгорели заживо 6 рабочих овощных теплиц в общежитии в Башкирии

Один человек смог выжить. Здание общежития, где они спали, выгорело полностью. Следователи СК устанавливают причины пожара.

В Башкирии заживо сгорели шесть работников хозяйства по выращиванию овощей

Сегодня, 9 мая, в Башкирии заживо сгорели шесть работников хозяйства по выращиванию овощей. Пожар произошел в 6 утра, в Туймазинском районе республики. Рабочие спали в деревянном общежитии, когда оно начало полыхать. Люди сгорели во сне. Одного человека успели спасти. Об этом сообщили в республиканском управлении МЧС.

— На месте работает оперативно-следственная группа, — рассказал собеседник.

Сейчас выясняются все обстоятельства пожара, следователям СК предстоит выявить точные причины возгорания.