Увезли бабушку с COVID-19 на скорой: Напугала госпитализация зараженной коронавирусом жителей Искитима

Перевозку больной старушки осуществляли довольно долго. Соседи говорят, что в подъезд в это время никого не пускали. Они беспокоятся, что пожилая женщина заболела в конце апреля, но два теста дали отрицательный результат. COVID-19 подтвердился с третьего раза.

Госпитализация происходила в Индустриальном микрорайоне Искитима

В паблике «Подслушано в Искитиме» активно обсуждают фото с медиками, которые, вероятно, госпитализируют заболевшего коронавирусом человека. Медики экипированы основательно — в противочумных костюмах, масках и перчатках. Вокруг народ наблюдает за происходящим на расстоянии. Фото теперь гуляет и по бердским чатам, стало известно «Курьер. Среда. Бердск».

-Индустриальный мкр, увезли бабушку, короновирус. Но информация по бабушке не точная, — пишут в паблике.

Фото сделала Ирина Кубышева, как сама она призналась:

-Фото делала я . Кто-то из моих знакомых уже слил ее дальше. Скорая стояла достаточно долго возле подъезда с носилками.

Бабушку чуть ли не вынесли на эти носилки, еле погрузили. Людей в подъезд не пускали пока ее не вывели. Скорая уехала. Проходя мимо, я услышала разговор, что бабушка болеет с конца апреля, и уже приезжали и брали тест на коронавирус 2 раза. Все 2 раза вышли отрицательные, а вот последний якобы оказался положительный. Не знаю, насколько информация достоверная, но меня, как человека живущего в этом доме, ситуация заставила насторожиться.

По информации оперативного штаба на 12:00 пятницы, 8 мая на территории Искитима находится под наблюдением лиц, прибывших на территорию России – 48 (30 прибывших и контактных, в том числе, городских жителей — 20, сельских – 10, и совместно проживающих, находящихся под наблюдением – 18). Снято с наблюдения – 121 человек, в том числе 18 детей, совместно проживающих – 33 человека. Подтвержденных 8 случаев коронавирусной инфекции на территории Искитима.

Как сообщал сайт «Весь Искитим», 6 зараженных коронавирусом выявили в Искитиме и три человека в Искитимском районе на 8 мая. Эту информацию уточнил главный врач Искитима Алексей Кайгородов. Напомним, на 7 мая была информация, что в Искитиме 7 зараженных.

– У одного человека из 7 первый анализ положительный, но он еще не подтвержден в Федеральной лаборатории Роспотребнадзора. Официально зарегистрированных в Искитиме 6 случаев, – уточнил Алексей Алексеевич 8 мая.

Также главврач рассказал, что под наблюдением находятся 49 человек, из них 32 приезжих, остальные проживающие с ними.