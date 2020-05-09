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Ударят автопробегом с красными флагами в честь 75-летия Победы сторонники движения «За новый социализм» в Бердске

14:12 09.05.2020, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
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Кроме того, они возложат цветы к Вечному огню на бердском мемориале Славы и поздравят с Днем Победы 102-летнюю фронтовичку из бердского Нового поселка.

Ударят автопробегом с красными флагами в честь 75 летия Победы сторонники движения «За новый социализм» в Бердске
Алексей Марков вместе с соратниками по движению «За новый социализм» проводит автопробег и другие акции 9 мая в Бердске

Сегодня, 9 мая, сторонники движения «За новый социализм» в Бердске наметили несколько акций, посвященных 75-летию Победы.

После полудня десяток машин с красными флагами проехали по улицам города. Позже «социалисты» возложили цветы к Вечному огню на бердском мемориале Славы.

Кроме того, как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» активист бердской ячейки движения Алексей Маркин, 9 мая они хотят поздравить с Днем Победы фронтовичку. 102-летняя Зоя Князева живет в Новом поселке.

— Это уникальный случай! Мы договорились с ее родственниками. Если самочувствие Зои Семеновны позволит, то мы с ней встретимся. Если не здоровится, то просто отдадим подарки. Она героическая женщина, имеет боевые награды. Муж у нее тоже воевал, но он уже умер в 90 лет, — сообщил Алексей.

Подробности — в ближайшее время.

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