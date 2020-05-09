Свыше 4 млн заразившихся коронавирусом выявили в мире на 9 мая. Скончались более 276 тыс. от COVID-19

Под медицинским наблюдением в целом по России находилось 879 963 человека, по состоянию на 8 мая под контролем остаются 242 957 россиян.

В Бердске официально зараженных коронавирусом 13 человек на 9 мая

В мире по состоянию на 09.05.2020 зарегистрировано 4 009 305 подтверждённых случаев (прирост за сутки 96797 случаев; 2,5%), 276 081 летальный исход (прирост за сутки 5495; 6,9%).

Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации Роспотребнадзором проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования.

В период с 31.12.2019 по состоянию на 08.04.2020 досмотрено 5 285 956 человек, за этот период выявлено 596 человек с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не допустить осложнений эпидемиологической обстановки.

Организовано медицинское наблюдение за всеми прибывающими, их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 г. находилось 879 963 человека, по состоянию на 08.05.2020 под контролем остаются 242 957 человек.

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской Федерации предусмотрено 505 обсерваторов на 44 100 мест, из них развернуто 298 обсерваторов на 30 457 мест, где размещено 12 919 человек.

Все лица с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из неблагополучных стран, изолированы, госпитализированы и обследованы лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию.

В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, оперативно разработанными Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора и зарегистрированными в официальном порядке, определен порядок лабораторной диагностики. По состоянию на 08.05.2020 проведено 5 221 964 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.

В целях полной оценки ситуации вместе с мониторингом по заболеваемости сезонным гриппом и ОРВИ, Роспотребнадзор продолжает оперативное слежение за заболеваемостью внебольничными пневмониями во всех субъектах Российской Федерации, в отношении которых превышения среднемноголетних показателей не отмечено.