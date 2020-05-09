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Выплатят по 75 тыс. рублей ветеранам Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья по указу Путина в честь 75-летия Победы

15:05 09.05.2020 Фото: Кремлин.ру
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Бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто, проживающим ныне в этих республиках, единовременная выплата составит 50 000 рублей.

Выплатят по 75 тыс. рублей ветеранам Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья по указу Путина в честь 75 летия Победы
Владимир Путин подписал указ о выплатах 8 мая 2020 года
Сюжет: Все пособия Путина
Выплатят по 75 тыс. рублей ветеранам Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья по указу Путина в честь 75 летия Победы

Выплатят по 75 тыс. рублей ветеранам Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья по указу Путина в честь 75-летия ПобедыЗаявления на пособие для детей с 3 до 7 лет в 6018 рублей с 7 мая принимает соцзащита Бердска, Искитима и НовосибирскаЕщё 46 новостей

Владимир Путин 8 мая подписал Указ «О единовременной выплате некоторым категориям граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территориях Республики Абхазия, Республики Южная Осетия и Приднестровья, в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

Дословно

В связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов постановляю:

1. Произвести в мае – июне 2020 г. единовременную выплату следующим категориям граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территориях Республики Абхазия, Республики Южная Осетия и Приднестровья:

а) инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах 1–3 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовам (вдовцам) умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны – в размере 75 000 рублей;

б) ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпункте 4 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто – в размере 50 000 рублей.

2. Правительству Российской Федерации обеспечить в установленном порядке финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Указа, а также определить порядок и условия осуществления единовременной выплаты.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

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