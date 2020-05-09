Выявили 10 817 новых зараженных COVID-19 за сутки на 9 мая в России. Список регионов и число заболевших

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 198 676 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 31 916 человек.

О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-19 в России сообщил Роспотребнадзор 9 мая

За последние сутки в России зарегистрировано подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 10 817 в 84 регионах. Об этом сообщил днем 9 мая Роспотребнадзор.

Распределение по субъектам

1. Москва — 5667

2. Московская область — 1075

3. Санкт-Петербург — 425

4. Нижегородская область — 294

5. Свердловская область — 121

6. Красноярский край — 106

7. Волгоградская область — 102

8. Краснодарский край — 98

9. Республика Дагестан — 92

10. Тамбовская область — 90

11. Республика Татарстан — 88

12. Тульская область — 86

13. Рязанская область — 85

14. Республика Башкортостан — 84

15. Ульяновская область — 84

16. Ростовская область — 80

17. Ленинградская область — 79

18. Кабардино-Балкарская Республика — 79

19. Калужская область — 77

20. Новосибирская область — 76

21. Самарская область — 75

22. Курская область — 71

23. Челябинская область — 70

24. Республика Северная Осетия — 69

25. Ставропольский край — 69

26. Чувашская Республика — 63

27. Ярославская область — 58

28. Саратовская область — 57

29. Ямало-Ненецкий АО — 51

30. Орловская область — 50

31. Республика Калмыкия — 50

32. Липецкая область — 49

33. Оренбургская область — 48

34. Республика Мордовия — 47

35. Белгородская область — 46

36. Пензенская область — 45

37. Приморский край — 45

38. Республика Ингушетия — 44

39. Астраханская область — 44

40. Воронежская область — 43

41. Кировская область — 43

42. Ханты-Мансийский АО — 43

43. Владимирская область — 42

44. Хабаровский край — 41

45. Республика Саха (Якутия) — 40

46. Тверская область — 38

47. Республика Марий Эл — 37

48. Республика Хакасия — 36

49. Калининградская область — 34

50. Карачаево-Черкесская Республика — 31

51. Республика Бурятия — 30

52. Архангельская область — 28

53. Чеченская Республика — 28

54. Ивановская область — 26

55. Брянская область — 23

56. Тюменская область — 23

57. Смоленская область — 22

58. Омская область — 22

59. Алтайский край — 20

60. Мурманская область — 18

61. Пермский край — 16

62. Иркутская область — 16

63. Томская область — 15

64. Вологодская область — 14

65. Новгородская область — 12

66. Амурская область — 12

67. Костромская область — 10

68. Республика Коми — 10

69. Республика Алтай — 10

70. Кемеровская область — 10

71. Забайкальский край — 10

72. Камчатский край — 10

73. Республика Крым — 9

74. Республика Адыгея — 8

75. Магаданская область — 8

76. Псковская область — 7

77. Удмуртская Республика — 7

78. Курганская область — 6

79. Сахалинская область — 6

80. Еврейская АО — 5

81. Республика Тыва — 4

82. Республика Карелия — 3

83. Чукотский АО — 1

84. г. Севастополь — 1

Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 198 676 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 31 916 человек.

С момента получения информации о распространении новой коронавирусной инфекции гражданам было рекомендовано воздержаться от посещения стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Напоминаем о необходимости строго соблюдать правила изоляции после возвращения из-за рубежа в течение 14 дней.

Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) необходимо максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.

Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.