Выявили 10 817 новых зараженных COVID-19 за сутки на 9 мая в России. Список регионов и число заболевших

За последние сутки в России зарегистрировано подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 10 817 в 84 регионах. Об этом сообщил днем 9 мая Роспотребнадзор.
Распределение по субъектам
1. Москва — 5667
2. Московская область — 1075
3. Санкт-Петербург — 425
4. Нижегородская область — 294
5. Свердловская область — 121
6. Красноярский край — 106
7. Волгоградская область — 102
8. Краснодарский край — 98
9. Республика Дагестан — 92
10. Тамбовская область — 90
11. Республика Татарстан — 88
12. Тульская область — 86
13. Рязанская область — 85
14. Республика Башкортостан — 84
15. Ульяновская область — 84
16. Ростовская область — 80
17. Ленинградская область — 79
18. Кабардино-Балкарская Республика — 79
19. Калужская область — 77
20. Новосибирская область — 76
21. Самарская область — 75
22. Курская область — 71
23. Челябинская область — 70
24. Республика Северная Осетия — 69
25. Ставропольский край — 69
26. Чувашская Республика — 63
27. Ярославская область — 58
28. Саратовская область — 57
29. Ямало-Ненецкий АО — 51
30. Орловская область — 50
31. Республика Калмыкия — 50
32. Липецкая область — 49
33. Оренбургская область — 48
34. Республика Мордовия — 47
35. Белгородская область — 46
36. Пензенская область — 45
37. Приморский край — 45
38. Республика Ингушетия — 44
39. Астраханская область — 44
40. Воронежская область — 43
41. Кировская область — 43
42. Ханты-Мансийский АО — 43
43. Владимирская область — 42
44. Хабаровский край — 41
45. Республика Саха (Якутия) — 40
46. Тверская область — 38
47. Республика Марий Эл — 37
48. Республика Хакасия — 36
49. Калининградская область — 34
50. Карачаево-Черкесская Республика — 31
51. Республика Бурятия — 30
52. Архангельская область — 28
53. Чеченская Республика — 28
54. Ивановская область — 26
55. Брянская область — 23
56. Тюменская область — 23
57. Смоленская область — 22
58. Омская область — 22
59. Алтайский край — 20
60. Мурманская область — 18
61. Пермский край — 16
62. Иркутская область — 16
63. Томская область — 15
64. Вологодская область — 14
65. Новгородская область — 12
66. Амурская область — 12
67. Костромская область — 10
68. Республика Коми — 10
69. Республика Алтай — 10
70. Кемеровская область — 10
71. Забайкальский край — 10
72. Камчатский край — 10
73. Республика Крым — 9
74. Республика Адыгея — 8
75. Магаданская область — 8
76. Псковская область — 7
77. Удмуртская Республика — 7
78. Курганская область — 6
79. Сахалинская область — 6
80. Еврейская АО — 5
81. Республика Тыва — 4
82. Республика Карелия — 3
83. Чукотский АО — 1
84. г. Севастополь — 1
Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 198 676 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 31 916 человек.
С момента получения информации о распространении новой коронавирусной инфекции гражданам было рекомендовано воздержаться от посещения стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Напоминаем о необходимости строго соблюдать правила изоляции после возвращения из-за рубежа в течение 14 дней.
Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) необходимо максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.
Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.