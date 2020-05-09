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Воспоминания: этот дом в Бердске построил немец Александр Штыпс. Кот Мишка. Батины ружья … а еще Бердск — это рай

15:44 09.05.2020
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А еще у нас был сосед по фамилии Достовалов одноногий, у него была большая коллекция марок, а еще у нас были квартиранты и я воровал у у них сигареты \»Интер\» и копейки из копилки…

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Владимир Иванов:
Просто вспомнилось.. Мне было 6 лет , когда из ада Омск — я попал в рай, Бердск. Дом на горе — никогда не забуду угол Пушкина, 93 — Орджоникидзе, 18 — этот дом построил немец Александр Штыпс . Под домом находится подвал — подпол — настоящее бетонное бомбоубежище, мы в детстве с котом Мишкой иногда туда лазали — было страшно , но интересно. На втором этаже стоял расширительный котел, 200- литровая бочка, под ней спал кот Мишка и когда котел закипал и издавал страшные звуки, Мишка спросоня летел в низ по деревянной лестнице, а еще в моей комнате на втором этаже стояли батины ружья, без сейфа, просто так и я их не трогал — боялся…Сейчас мне 54 года, Волею судьбы в 1973 году — приговор — Омск… Даже на том свете не забуду милый, прекрасный Бердск, кота Мишку и прозрачную воду Берди… А еще у нас был сосед по фамилии Достовалов одноногий, у него была большая коллекция марок, а еще у нас были квартиранты и я воровал у у них сигареты \»Интер\» и копейки из копилки… Сейчас мне очень стыдно, простите пожалуйста.,простите… Бердчане ,милые ,если вам жизнь кажется невыносимой — прогуляйтесь по улицам Омска Вам жизнь покажется наоборот В.С…

Воспоминания: этот дом в Бердске построил немец Александр Штыпс. Кот Мишка. Батины ружья ... а еще Бердск это рай

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От редакции

А для вас какой он - Бердск?

Аноним, 09 мая 2020 16:53
Я 48 лет живу в Бердске,люблю свой город с его Обским морем и сосновым лесом ,а ещё преобразившийся в последнее время Микрорайон.

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