Воспоминания: этот дом в Бердске построил немец Александр Штыпс. Кот Мишка. Батины ружья … а еще Бердск — это рай

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Владимир Иванов:

Просто вспомнилось.. Мне было 6 лет , когда из ада Омск — я попал в рай, Бердск. Дом на горе — никогда не забуду угол Пушкина, 93 — Орджоникидзе, 18 — этот дом построил немец Александр Штыпс . Под домом находится подвал — подпол — настоящее бетонное бомбоубежище, мы в детстве с котом Мишкой иногда туда лазали — было страшно , но интересно. На втором этаже стоял расширительный котел, 200- литровая бочка, под ней спал кот Мишка и когда котел закипал и издавал страшные звуки, Мишка спросоня летел в низ по деревянной лестнице, а еще в моей комнате на втором этаже стояли батины ружья, без сейфа, просто так и я их не трогал — боялся…Сейчас мне 54 года, Волею судьбы в 1973 году — приговор — Омск… Даже на том свете не забуду милый, прекрасный Бердск, кота Мишку и прозрачную воду Берди… А еще у нас был сосед по фамилии Достовалов одноногий, у него была большая коллекция марок, а еще у нас были квартиранты и я воровал у у них сигареты \»Интер\» и копейки из копилки… Сейчас мне очень стыдно, простите пожалуйста.,простите… Бердчане ,милые ,если вам жизнь кажется невыносимой — прогуляйтесь по улицам Омска Вам жизнь покажется наоборот В.С…