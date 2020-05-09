«Кирдык вашей Америке»: назвал 7 причин не ехать в США создатель»ВКонтакте» и миллиардер Дуров

Качество среднего образования в США ниже, чем в остальных развитых странах. А все победители чемпионатов мира по программированию, — этнические китайцы. Там наибольшее число заключенных и высокие налоги. А «паспорт Соединенных Штатов — это экономическое крепостное право».

Миллиардер Павел Дуров плюнул в душу поклонникам страны-мечты

Миллиардер Павел Дуров, создатель «ВКонтакте», любимец всей прогрессивной общественности, сумевший дать отпор ФСБ со своим Телеграм, взял и плюнул в либеральную душу своим поклонникам. Написал, что кирдык вашей Америке. Точнее, назвал семь причин, почему туда не стоит переезжать, пишет «МК».

Дурова сподвиг взяться за перо фильм о Кремниевой долине другого кумира «продвинутой» молодежи — Юрия Дудя. В фильме предприниматели-эмигранты рассказывают о преимуществах переезда в США. Дуров, заявляя, что знаком со многими героями фильма лично, пишет, что «заметил контраст между тем, что они декларируют на камеру, и тем, о чем говорят в личных беседах». Мол, от всех знакомых предпринимателей из сюжета он «не раз слышал о минусах жизни в США».

«Сейчас один из них половину времени проводит на родине, другой фактически уже несколько месяцев как вернулся в Европу, третий разочаровался в американцах и строит вокруг себя «маленькую Россию», — говорит Дуров.

Поскольку герои фильма «демонстрируют одну очень американскую черту — обходить острые углы и концентрироваться на позитивных сторонах». Он и посчитал своим долгом рассказать «о недостатках Америки» и предостеречь новое поколение предпринимателей от повторения ошибок предшественников.

Первое, что выделил Дуров — Америка, несмотря на имидж страны свободы, это «жесткое полицейское государство, которое является лидером по количеству людей, сидящих в тюрьмах». И даже один из героев фильма Дудя «пострадал от несправедливых действий правоохранительных органов США и организованной за ним слежки».

Тут, кстати, Дурова можно понять — ему же регулирующие органы США не дали запустить свою криптовалюту.

Затем Дуров пишет, что в США «неэффективная и дорогая» система здравоохранения. Что в Кремниевой долине крайне ограничена культурная жизнь, а «Сан-Франциско — единственное место за всю историю моих путешествий, где на меня было совершено нападение днем в центре города».

Качество среднего образования в США ниже, чем в остальных развитых странах. А «все победители чемпионатов мира по программированию, которые выступают за именитые американские вузы, — этнические китайцы, получившие образование в китайских школах и переехавшие в США». И даже несмотря на это, «США занимает на этих соревнованиях первые места значительно реже, чем Китай или Россия».

Кроме того, в США высокие налоги — «успешные жители Калифорнии отдают более половины своего заработка государству». И вообще, «США — единственное государство в мире, которое продолжает требовать подоходный налог со своих граждан даже после того, как они покинули страну». А «паспорт Соединенных Штатов — это экономическое крепостное право».

Также Кремниевая долина — место высоких цен не только на недвижимость, но и на ведение высокотехнологичного бизнеса. Американский рынок — перегретый и зарегулированный сегмент мирового интернета.

«Еще 10 или 20 лет назад казалось, что все глобальные проекты могут быть запущены только из Кремниевой долины, — и это было обосновано». А сейчас, «самые крупные истории успеха в социальных медиа возникают как раз за пределами Кремниевой долины».

В заключение Дуров пишет, что «США не является лучшим местом ни для жизни, ни ведения IT-бизнеса», и что «права и свободы человека намного лучше защищены в странах Северной и Центральной Европы, а экономический рост в XXI веке сосредоточен в странах Азии».

Многих такой разрыв шаблона и разрушение розовой мечты обидело, некоторых обрадовало. Например, сенатор Алексей Пушков согласился со словами Дурова и заявил, что из них понятно, что «уставший гегемон теряет драйв».

Известный политолог Екатерина Шульман так прокомментировала для «МК» высказывания Павла Дурова:

— Он высказался по очень узкой и непосредственно к нему относящейся проблеме. То есть не просто — стоит ли жить в Америке, хорошая ли страна Америка, стоит ли переезжать в Америку, не является ли Америка мировым гегемоном и не перестанет ли им быть. А выгодно ли переезжать в Америку, если ты хочешь заниматься АйТи-сектором. Он называет причины, по которым есть варианты получше. Ему виднее. Он больше об этом знает, чем кто-нибудь другой. Тут, мне кажется, имеет смысл понять, что не бывает вообще хорошей страны, или вообще страны плохой. Каждый должен соотноситься со своим собственным целеполаганием. Тем более, если речь идёт о переезде, эмиграции. Это травматичное, затратное и потенциально опасное предприятие. Если вы на него решаетесь, то имеет смысл максимально все просчитать. Вообще никакой страны-мечты не существует. Есть страны, которые лучше для чего-то одного или лучше для чего-то другого.

Если вы академический работник, скажу я со своего шестка, то вам вообще не важна страна, а важен университет. Если вы хотите на сельхозработы потрудиться в сезон, то вы смотрите где яблоки выращивают или клубнику. Аргументы Дурова резонные. Он говорит, что в Америке высокие налоги, что система социальной поддержки не так развита, как в северной Европе. Это правда.

Скандинавские страны — это страны реализованной социалистической мечты, правда налоги там ещё более высокие. И миграционная политика в этих прекрасных странах пожёстче.

Америка же привлекает людей тем, что она их принимает. Что касается заявления об Америке, как о полицейском государстве. Это тоже зависит от того, кто вы и в каком штате вы собираетесь жить и чем вы собираетесь заниматься. В Америке действительно жестокая пенитенциарная система. Свирепое совершенно уголовное законодательство. Обширное и растущее, между прочим, в отличие от нас, тюремное население и предельные сроки. Но кого это касается? Не хочется говорить, что это в основном касается бедного чёрного населения, но статистика говорит сама за себя. Кто в основном населяет американские тюрьмы — известно. Имеет ли это отношение к АйТи-специалисту, который собирается жить в Калифорнии? Там и законодательство полиберальнее и население поменьше. Так что, каждый должен прикладывать критерии к себе.