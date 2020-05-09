Погиб водитель УАЗа в ДТП с фурой DAF на трассе «Иртыш» в Новосибирской области

В Чановском районе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в субботу в управлении МВД по Новосибирской области.
8 мая около 17.00 на 1054-м километре автодороги Р-254 «Иртыш» 24-летний водитель автомобиля «УАЗ», следовавший в направлении Новосибирска, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «ДАФ».
В результате ДТП водитель «УАЗа» от полученных травм скончался на месте, водитель автомобиля «ДАФ», получивший травму руки и ссадины различной частей тела, госпитализирован в медицинское учреждение. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.