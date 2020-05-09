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Погиб водитель УАЗа в ДТП с фурой DAF на трассе «Иртыш» в Новосибирской области

16:03 09.05.2020 Фото: pixabay.com
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УАЗ выехал на встречку на трассе Р-254. Водитель большегруза, получивший травму руки и ссадины различной частей тела, госпитализирован в медицинское учреждение.

Погиб водитель УАЗа в ДТП с фурой DAF на трассе Иртыш в Новосибирской области
Смертельное ДТП произошло вечером 8 мая

В Чановском районе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в субботу в управлении МВД по Новосибирской области.

8 мая около 17.00 на 1054-м километре автодороги Р-254 «Иртыш» 24-летний водитель автомобиля «УАЗ», следовавший в направлении  Новосибирска, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «ДАФ».

В результате ДТП водитель «УАЗа» от полученных травм скончался на месте, водитель автомобиля «ДАФ», получивший травму руки и ссадины различной частей тела, госпитализирован в медицинское учреждение. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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