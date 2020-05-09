В честь Победы: глубоководный аппарат «Витязь» впервые погрузился на дно Марианской впадины

Российский автономный необитаемый подводный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины, сообщили в Фонде перспективных исследований (ФПИ).
Отмечается, что своей цели устройство достигло в 22.34 мск 8 мая.
Датчики зафиксировали глубину 10 028 метров.
На дно Марианской впадины доставили вымпел, посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
Аппарат провел картографирование, фото- и видеосъемку морского дна, ученые изучили параметры морской среды.
В состав комплекса «Витязь» входит автономный необитаемый аппарат, глубоководная донная станция и аппаратура пункта управления. Корабельное оборудование комплекса обеспечивает информационный обмен судна-носителя с подводным аппаратом и донной станцией в режиме реального времени по гидроакустическому каналу
«В отличие от работавших ранее в этом районе аппаратов Kaiko (Япония. — Прим. ред.) и Nereus (США — Прим. ред.), аппарат «Витязь» функционирует полностью автономно. Благодаря использованию в системе управления аппарата элементов искусственного интеллекта, он может самостоятельно обходить препятствия по курсу, находить выход из ограниченного пространства и решать другие интеллектуальные задачи», — сказали в ФПИ.
Источник: РИА Новости