В честь Победы: глубоководный аппарат «Витязь» впервые погрузился на дно Марианской впадины

Российский глубоководный аппарат «Витязь» установил вымпел на дне Марианской впадины

Российский автономный необитаемый подводный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины, сообщили в Фонде перспективных исследований (ФПИ).

Отмечается, что своей цели устройство достигло в 22.34 мск 8 мая.

Датчики зафиксировали глубину 10 028 метров.



«Продолжительность миссии без учета погружения и всплытия на поверхность составила более трех часов», — добавили в фонде.На дно Марианской впадины доставили вымпел, посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне.Аппарат провел картографирование, фото- и видеосъемку морского дна, ученые изучили параметры морской среды.В состав комплекса «Витязь» входит автономный необитаемый аппарат, глубоководная донная станция и аппаратура пункта управления. Корабельное оборудование комплекса обеспечивает информационный обмен судна-носителя с подводным аппаратом и донной станцией в режиме реального времени по гидроакустическому каналу«В отличие от работавших ранее в этом районе аппаратов Kaiko (Япония. — Прим. ред.) и Nereus (США — Прим. ред.), аппарат «Витязь» функционирует полностью автономно. Благодаря использованию в системе управления аппарата элементов искусственного интеллекта, он может самостоятельно обходить препятствия по курсу, находить выход из ограниченного пространства и решать другие интеллектуальные задачи», — сказали в ФПИ.Марианская впадина — узкая ложбина на дне Тихого океана, самая глубокая в мире. Она протянулась вдоль Марианских островов на 1340 километров, имеет V-oбразный профиль и крутые асимметричные склоны. Островной склон выше и круче океанического, расчленен каньонами и осложнен ступенями. Марианская впадина имеет плоское дно шириной от одного до пяти километров, разделенное порогами на несколько замкнутых участков с глубиной 8-11 километров. Океанический склон и дно покрыты маломощным слоем осадков. От ложа океана впадина отделена валом, на котором находится много подводных вулканических гор.

Источник: РИА Новости