Медуза: работающий в Кремле майор ФСО умер от коронавируса. «Скорую» так и не дождался

Майору ФСО было 42 года. По данным Meduza, мужчина несколько раз пытался вызвать скорую, но ему отказывали из-за недостаточных симптомов. Затем офицера доставили в госпиталь ФСБ, где ему диагностировали двухстороннюю пневмонию.

В Центральном военном госпитале ФСБ от пневмонии умер помощник дежурного комендатуры московского Кремля, майор Федеральной службы охраны (ФСО) Алексей Титов. Об этом сообщает Meduza со ссылкой на источник в ФСО и двух знакомых Титова

42-летний майор ФСО, помощник дежурного комендатуры московского Кремля Алексей Титов умер от пневмонии 30 апреля в госпитале ФСБ, а уже после смерти его родным пришел положительный результат теста на COVID-19. Об этом «Медузе» сообщил источник в ФСО и подтвердили два знакомых Титова. Еще один источник, близкий к ФСО, подтвердил информацию о смерти майора, но уточнил, что диагноз ему не известен.

«Последний раз [Алексей Титов] сменился с суточного дежурства 22 апреля и уехал домой в Подмосковье с легким недомоганием без температуры. Так как в ФСО больничные без температуры брать не рекомендуется, чтобы не подводить коллег, он надеялся поправиться за три выходных и выйти на службу», — рассказал «Медузе» знакомый Титова. По его словам, на протяжении двух дней — 26 и 27 апреля — Титов пытался вызвать «скорую» по московскому единому номеру вызова экстренных служб 112, но ему отказывали под предлогом недостаточно острых симптомов. «В итоге 28 апреля, после звонка Титова на работу и доклада о том, что он уже умирает, ему нашли ведомственную машину — санитарный автомобиль президентского полка — и на ней отвезли его в госпиталь ФСБ в 1-м Пехотном переулке. — говорит собеседник „Медузы“. — Там поставили диагноз — двусторонняя пневмония — и взяли мазок на коронавирус. 29 апреля его ввели в искусственную кому». «Медуза» направила запросы в службу номера 112, подчиняющуюся Департаменту по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям правительства Москвы, а также в сам департамент и пресс-службу мэрии, с просьбой прокомментировать информацию о вызовах Титовым скорой помощи, и уточнить, куда перенаправлялись звонки офицера. По словам источника «Медузы», близкого к службе 112, такие данные сохраняются и доступны в виде электронных карточек вызовов.

В кратком некрологе под фотографией в столовой для сотрудников ФСО, с которым ознакомилась «Медуза», говорится, что Титов прослужил в Кремле в общей сложности 24 года. С 1996-го по 1998-й — во время срочной службы в Президентском полку, а потом еще 22 года на различных должностях в комендатуре Московского Кремля ФСО России. «Медузе» удалось найти аккаунты Титова в социальных сетях и обнаружить подтверждения его смерти в статусах родственников и знакомых и комментариях к ним.

Тело офицера кремировали 3 мая в морге при Центральном военном госпитале ФСБ. Позже его прах должны выдать родственникам, уточнил собеседник «Медузы» в ФСО.

По его словам, тестирование на COVID-19 для сотрудников ведомства в Кремле не проводится. Среди мер предосторожности — измерение температуры на постах «приборами, не всегда точно показывающим результат» и одноразовые маски, «которые выдают сотрудникам, работающим под камерами». «Всегда удивляешься сообщениям СМИ о миллионах сделанных [в России] тестов [на COVID-19]», — говорит собеседник «Медузы». В ФСО регулярное тестирование проходят только сотрудники, лично охраняющие президента и других важных лиц, перед этим живущие две недели в карантине на ведомственной базе, уточнил источник в спецслужбе.

Другой источник в ФСО о смерти офицера в Кремле не слышал, но подтвердил, что врачи поликлиник ФСБ не выезжают за МКАД и просят для вызова на дом обращаться в гражданские учреждения. «Потом возникают сложности с конвертацией больничных листов, что не приветствуется. Поэтому желательно брать больничный в поликлинике ФСБ», — объяснил собеседник.

«Медуза» направила запрос в Центр общественных связей ФСБ с просьбой прокомментировать проблемы с медицинской помощью для сотрудников ФСО и других спецслужб. Также «Медуза» отправила запросы с просьбой прокомментировать информацию о смерти Титова в пресс-центр ФСО и ведомственный штаб по предотвращению заражений коронавирусом в органах госохраны. На момент публикации ответы на эти запросы не поступили.

Источник: Медуза