Раздавило насмерть колесо БелАЗа двух рабочих в угольном карьере Новосибирской области

Они снимали колесо со ступицы, находясь перед колесом, с помощью гаечных ключей. Огромное колесо упало на людей. В смерти рабочих следствие обвиняет механика, нарушившего требования охраны труда и инструкцию. Но он ен признал свою вину.

В Искитиме СКР завершил расследование уголовного дела о нарушении требований охраны труда на предприятии

Искитимская межрайонная прокуратура 8 мая 2020 года утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении сменного механика ОП Восточное ООО «Современные горные технологии». Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в прокуратуре Новосибирской области, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

По версии следствия, механик обязан был обеспечивать соблюдение правил охраны труда и промышленной безопасности при проведении ремонтных работ, производить производственный инструктаж рабочих, обеспечивать контроль за качественным выполнением порученной работы, обеспечивать безопасную организацию работ.

24 января 2019 года в дневное время на территории ремонтной площадки предприятия обвиняемый, нарушив трудовое законодательство и правила охраны труда, должностную инструкцию, допустил двух рабочих выполнять снятие колес со ступицы автомобиля БелАЗ 75131.

Потерпевшие снимали колесо со ступицы и, находясь перед колесом, начали ослаблять прижимы при помощи гаечных ключей. В результате нарушения последовательности работ произошел выброс незакрепленных прижимов и смещение наружного колеса со ступицы. Мужчины получили от механического воздействия несовместимые с жизнью травмы.

Обвиняемый вину не признал.

Уголовное дело направлено в Искитимский районный суд для рассмотрения по существу.