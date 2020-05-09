Заразилась коронавирусом Нюта Федермессер: в обоих легких начальная стадия пневмонии

Нюта Федермессер госпитализирована с коронавирусом

Учредитель фонда «Вера» и директор Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Анна Федермессер сообщила, что госпитализирована с положительным результатом теста на коронавирус и начальной стадией пневмонии.

«На этот раз, увы, и симптомы, и тесты говорят, что у меня [вызываемое коронавирусом заболевание] COVID. Стресс, усталость и чертов этот вирус уложили-таки меня в Коммунарку. По КТ в обоих легких начальная стадия пневмонии, и мои друзья-врачи решили перестраховаться и подержать меня несколько дней в стационаре. Так что теперь я изучаю ковидный госпиталь из положения лежа. Как и положено, чтобы узнать все в деталях», — написала Федермессер на своей странице в Facebook.

Она поблагодарила медработников и отметила, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко «организовал потрясающую службу».