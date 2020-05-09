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Вживить чипы в мозг каждого землянина готов через год Илон Маск

16:31 09.05.2020 Фото: Википедия
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Миллиардер пояснил, что имплант устанавливается под кости черепа, соединяется с мозгом при помощи электродов и начинает выполнять функции человеческого органа.

Вживить чипы в мозг каждого землянина готов через год Илон Маск
Основатель SpaceX и Tesla Motors Илон Маск создал Neuralink в 2016 году. Компания разрабатывает технологию «нейронного кружева», которая предполагает имплантацию электродов в мозг

Предприниматель Илон Маск заявил, что его компания Neuralink готова в ближайшее время внедрить чип в мозг человека. Об этом он рассказал во время подкаста на YouTube-канале Джо Рогана, перевела Лента.ру.

По его словам, в течение года будет завершена работа по созданию импланта, который позволит пациентам восстановить утраченные из-за повреждений мозга зрение, слух или подвижность конечностей. «В принципе, чип может исправить все, что не так с мозгом», — заявил он, отметив, что впереди еще много работы в этом направлении.

Миллиардер пояснил, что имплант устанавливается под кости черепа, соединяется с мозгом при помощи электродов и начинает выполнять функции человеческого органа.

Основатель SpaceX и Tesla Motors Илон Маск создал Neuralink в 2016 году. Компания разрабатывает технологию «нейронного кружева», которая предполагает имплантацию электродов в мозг. Предполагается, что данный метод позволит лечить некоторые заболевания, в том числе эпилепсию или паралич, а в перспективе люди смогут загружать и скачивать свои мысли из компьютера.

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Гость, 09 мая 2020 17:37
"Сделайте ему клизму из крепкого чая!" (С)

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