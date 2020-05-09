Залила газировкой Вечный огонь на Марсовом поле 27-летяя мать двоих детей из Петербурга. Вандализм попал на видео

По другим источникам, пьяная женщина упала на огонь, потушив пламя своим телом. Подозреваемую нашли и привлекли к административной ответственности. Она пояснила, что затушила огонь нечаянно.

На Марсовом поле неизвестная женщина потушила пламя Вечного огня

Сотрудники полиции Центрального района Петербурга разыскивали женщину, которая в ночь на четверг потушила пламя Вечного огня на Марсовом поле.

Как рассказали в правоохранительных органах, 6 мая около четырёх часов ночи в дежурную часть поступило сообщение от прохожего о том, что на Марсовом поле не горит Вечный огонь.

В результате просмотра камер видеонаблюдения установлено, что в 2:42 к Вечному огню подошла неизвестная женщина и неустановленным способом потушила пламя, после чего скрылась с места происшествия. Дама невысокого роста, волосы светлые средней длины, была одета в серый спортивный костюм.

Как сообщает издание «Фонтанка», публикующее видео инцидента, женщина залила огонь газировкой. В то же время ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что женщина в состоянии алкогольного опьянения упала в Вечный огонь, в результате чего он потух.

По данным пресс-службы компании «ПетербургГаз», 6 мая около 4.00 Вечный огонь на Марсовом поле был залит газировкой и закидан бутылками. Горение было оперативно восстановлено. По данным полиции, огонь затушила нетрезвая женщина.

Позже полиция нашла женщину, затушившую Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге. Она призналась, что сделала это нечаянно, сообщили в правоохранительных органах.

«Полиция установила личность виновницы. Ей оказалась 27-летняя мать двоих детей, сообщившая, что сделала это нечаянно», – сообщил источник РИА «Новости».

Женщину привлекли к административной ответственности.