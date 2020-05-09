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Залила газировкой Вечный огонь на Марсовом поле 27-летяя мать двоих детей из Петербурга. Вандализм попал на видео

16:59 09.05.2020 Фото: Стоп-кадр с видео
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По другим источникам, пьяная женщина упала на огонь, потушив пламя своим телом. Подозреваемую нашли и привлекли к административной ответственности. Она пояснила, что затушила огонь нечаянно.

Залила газировкой Вечный огонь на Марсовом поле 27 летяя мать двоих детей из Петербурга. Вандализм попал на видео
На Марсовом поле неизвестная женщина потушила пламя Вечного огня

Сотрудники полиции Центрального района Петербурга разыскивали женщину, которая в ночь на четверг потушила пламя Вечного огня на Марсовом поле.

Как рассказали в правоохранительных органах, 6 мая около четырёх часов ночи в дежурную часть поступило сообщение от прохожего о том, что на Марсовом поле не горит Вечный огонь.

В результате просмотра камер видеонаблюдения установлено, что в 2:42 к Вечному огню подошла неизвестная женщина и неустановленным способом потушила пламя, после чего скрылась с места происшествия. Дама невысокого роста, волосы светлые средней длины, была одета в серый спортивный костюм.

Как сообщает издание «Фонтанка», публикующее видео инцидента, женщина залила огонь газировкой. В то же время ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что женщина в состоянии алкогольного опьянения упала в Вечный огонь, в результате чего он потух.

По данным пресс-службы компании «ПетербургГаз», 6 мая около 4.00 Вечный огонь на Марсовом поле был залит газировкой и закидан бутылками. Горение было оперативно восстановлено. По данным полиции, огонь затушила нетрезвая женщина.

Позже полиция нашла женщину, затушившую Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге. Она призналась, что сделала это нечаянно, сообщили в правоохранительных органах.

«Полиция установила личность виновницы. Ей оказалась 27-летняя мать двоих детей, сообщившая, что сделала это нечаянно», – сообщил источник РИА «Новости».

Женщину привлекли к административной ответственности.

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От редакции

Не соображает, что делает?

Гость, 09 мая 2020 17:35
поколение пепси и егэ.
Аноним, 09 мая 2020 18:03
НВР:
Расстроена была, у неё в семье неприятность. Уже покаялась.

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