09.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Здоровье

Из 1025 больных COVID-19: на ИВЛ находятся 20 пациентов, в реанимации – 48 человек в Новосибирской области

22:25 09.05.2020 Фото: www.pexels.com
0

76 новых случаев коронавируса в Новосибирской области за сутки. Всего в регионе провели 55 160 тестов на коронавирус. В Бердске на 9 мая — 13 больных.

Из 1025 больных COVID 19: на ИВЛ находятся 20 пациентов, в реанимации – 48 человек в Новосибирской области
Подтверждено 2 смерти от коронавирусной инфекции. Это мужчины, им было 59 лет и 63 года
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Из 1025 больных COVID 19: на ИВЛ находятся 20 пациентов, в реанимации – 48 человек в Новосибирской области

Обуздали коронавирус: заявили о стабилизации распространения COVID-19 в России властиИз 1025 больных COVID-19: на ИВЛ находятся 20 пациентов, в реанимации – 48 человек в Новосибирской областиЕщё 1060 новостей

По данным оперативного штаба на 10 утра 9 мая в Новосибирской области за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 76 человек. Еще 44 человека выздоровели. Подтверждено 2 смерти от коронавирусной инфекции. Это мужчины, им было 59 лет и 63 года.

Таким образом, общее количество случаев заражения коронавирусом в регионе – 1025, из них 55 – дети. 306 человек выписаны по выздоровлению, 14 – скончались.

На ИВЛ находятся 20 пациентов, всего в отделениях реанимации – 48 человек.

В детскую больницу №3 госпитализирован 71 ребенок с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом.

Взрослых в инфекционных стационарах Новосибирска – 1197, это пациенты с подозрением на COVID-19 и установленным диагнозом. 4 человека госпитализированы в Тогучинскую ЦРБ, 3 человека – в Черепановскую ЦРБ, 2 – в Сузунскую, 1 пациент – в Карасукскую ЦРБ.

Всего в Новосибирской области провели 55 160 тестов на коронавирус

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как будет развиваться ситуация?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Удачные дни для посадки моркови по лунному календарю в мае и июне 2020 года 8
23:08 09-05-2020
Удачные дни для посадки моркови по лунному календарю в мае и июне 2020 года
БердскОбуздали коронавирус: заявили о стабилизации распространения COVID-19 в России власти 1
22:30 09-05-2020
Обуздали коронавирус: заявили о стабилизации распространения COVID-19 в России власти
БердскИз 1025 больных COVID-19: на ИВЛ находятся 20 пациентов, в реанимации – 48 человек в Новосибирской области
22:25 09-05-2020
Из 1025 больных COVID-19: на ИВЛ находятся 20 пациентов, в реанимации – 48 человек в Новосибирской области
БердскНе пели на балконах «День Победы» с портретами фронтовиков 9 мая массово жители Бердск
22:12 09-05-2020
Не пели на балконах «День Победы» с портретами фронтовиков 9 мая массово жители Бердск
БердскВозложил цветы к Вечному огню отец Владимир в Бердске. Смотрите видео 3
20:57 09-05-2020
Возложил цветы к Вечному огню отец Владимир в Бердске. Смотрите видео
БердскАвтопробегом и возложением цветов отметили 9 мая сторонники движения «За новый социализм» в Бердске
20:54 09-05-2020
Автопробегом и возложением цветов отметили 9 мая сторонники движения «За новый социализм» в Бердске
БердскПоддержать тех, у кого нет еды и денег на лекарства на самоизоляции: «Курьер. Среда. Бердск» и волонтер Вадим Назимов просят помочь нуждающимся 4
20:00 09-05-2020
Поддержать тех, у кого нет еды и денег на лекарства на самоизоляции: «Курьер. Среда. Бердск» и волонтер Вадим Назимов просят помочь нуждающимся
БердскПоздравил на видео с Днем Победы горожан мэр Бердска Евгений Шестернин: память в душе 3
17:35 09-05-2020
Поздравил на видео с Днем Победы горожан мэр Бердска Евгений Шестернин: память в душе
БердскКак отдыхаем на майские праздники 2020: с 1 по 11 мая выходные дни в России 48
17:28 09-05-2020
Как отдыхаем на майские праздники 2020: с 1 по 11 мая выходные дни в России
БердскС балкона 102-летняя фронтовик Зоя Князева принимала поздравления с 75-летием Победы в Бердске. Смотрите видео 1
17:15 09-05-2020
С балкона 102-летняя фронтовик Зоя Князева принимала поздравления с 75-летием Победы в Бердске. Смотрите видео