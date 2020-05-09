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Обуздали коронавирус: заявили о стабилизации распространения COVID-19 в России власти

22:30 09.05.2020 Фото: pexels.com
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После 12 мая, когда закончится объявленные президентом нерабочие дни, руководство Новосибирской области начнет постепенно снимать ограничения — без риска для жизни людей.

Обуздали коронавирус: заявили о стабилизации распространения COVID 19 в России власти
В мире на 9 мая зарегистрировано более 4 млн зараженных коронавирусом
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Обуздали коронавирус: заявили о стабилизации распространения COVID 19 в России власти

Обуздали коронавирус: заявили о стабилизации распространения COVID-19 в России властиИз 1025 больных COVID-19: на ИВЛ находятся 20 пациентов, в реанимации – 48 человек в Новосибирской областиЕщё 1060 новостей

В России наблюдается стабилизация распространения коронавирусной инфекции, заявили вечером 9 мая в оперативном штабе Новосибирской области. В соответствии с указом президента России режим нерабочих дней продлен до 11 мая, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

-От нашей дисциплины, собранности, соблюдения всех требований карантина в период майских праздников, сейчас как никогда зависит здоровье и будущее всех жителей Новосибирской области. Для того, чтобы эпидемия наконец-то пошла на спад, необходимо максимально строго соблюдать все меры предосторожности при выезде на дачные и садовые участки, не нарушать режим самоизоляции в населенных пунктах, воздержаться от визитов гостей, сбора больших компаний и необязательных поездок, — напомнили в оперштабе.

Конкретные меры по постепенному снятию ограничений после 12 мая будут приниматься руководством Новосибирской области исходя из эпидемиологической ситуации и рисков для здоровья и жизни граждан.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на 9 мая в регионе выявлено всего 1025 зараженных коронавирусом (76 человек за последние сутки), а Бердске в общей сложности зарегистрировано 13 заболевших (4 за последние сутки — семья из родителей и двух детей).

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От редакции

Коронавирус пойдет на спад?

Аноним, 09 мая 2020 22:46
Вот мне просто интересно. Почему когда в школах и на предприятиях в Бердске в конце 2019 года ничего не объявляли. Ни карантинов ни какойлибоизоляции. Народ сотнями болел. Диагноз вирусная пневмония. А тут из пальца высосанные пять десять человек и школы садики спортивные секции все позакрывали. И полноценного празднования дня победы нас лишили. Начальник отдела молодежи города бердска фамилию не помню, какая-то немецкая, приказала в акции участвовать. Свечи в окнах жечь

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