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В закрытом гробу похоронят умерших от COVID-19 в Новосибирске и Бердске, заявил главный патологоанатом региона Александр Надеев

15:05 10.05.2020, Алена Романцова Фото: pexels.com
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Открыть крышку гроба и проститься не разрешат. Погребение в землю или кремация – способ захоронения выбирают по предсмертной воле умершего или его родственников, рассказал главный патологоанатом Новосибирской области.

В закрытом гробу похоронят умерших от COVID 19 в Новосибирске и Бердске, заявил главный патологоанатом региона Александр Надеев
Похоронят в закрытых гробах умерших от коронавируса в регионе и Бердске
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
В закрытом гробу похоронят умерших от COVID 19 в Новосибирске и Бердске, заявил главный патологоанатом региона Александр Надеев

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Как будут хоронить умерших от коронавируса в Новосибирской области «Курьер. Среда. Бердск» рассказал главный патологоанатом Новосибирской области Александр Надеев. Напомним, в регионе умерли два мужчины от опасного вируса. «Курьер. Среда. Бердск» выяснял, как их будут хоронить и других больных COVID-19 в России и Бердске. Жители Европы прощаются по телефону или по Skype. В Италии кремируют, в Испании кремируют и хоронят в землю, как и в США. И лишь в Америке дают проститься с умирающим, но на расстоянии.

Как будут хоронить в Новосибирской области умерших от COVID-19, рассказал главный патологоанатом 16 апреля.

— Любые захоронения у нас проводятся в соответствии с предсмертной волей умершего или его представителей, родственников. В случае с больными коронавирусом вопрос погребения или кремации также решается также по воле умершего или его родственников, — отметил Александр Петрович.

При этом Надеев отметил, что есть определенные рекомендации минздрава России.

— Захоронение должно проводиться в закрытом гробу, — уточнил Надеев.

Он не обязательно должен быть запаян, утонил патологоанатом. Но открыть крышку, подержать за руку умершего родственники не могут.

— По рекомендациям крышка не должна открываться, — уточнил Александр Надеев.

Для справки

В России на 16 апреля 2020 года умерло 198 человек от коронавируса. В Новосибирской области скончался первый пациент с COVID-19 15 апреля, второй 16 апреля. ВОЗ сообщает, что всего в мире от страшного недуга умерло 80 733 человек. На сегодня на планете Земля зарегистрировано 944 294 случаев вируса. В России 24 490 случаев заболеваний коронавирусом, 3 388 новых случаев за последние сутки, 1 986 человек выздоровело. В Италии число погибших от коронавируса больше 20 тысяч человек. В Испании зафиксировано более 56 тысяч случаев заражения, свыше 17 тысяч человек умерло. В Америке в настоящее время выявлено больше 188 тысяч заражений. Страна рискует стать первой, где эта отметка пересечет границу в 200 тысяч выявленных больных. Умерли 4 059 человек, причем больше 1 500 из них – только в штате Нью-Йорк.

Берегите себя, и близких. Оставайтесь дома!

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От редакции

Важно как будут хоронить?

Satoshi, 16 апреля 2020 15:55
Что-то я не понял по заголовку. Уже что, есть умершие от коронавируса в Бердске?
Аноним, 16 апреля 2020 18:10
"в Новосибирске и Бердске"
В Новосибирске уже двое
Яна, 16 апреля 2020 16:02
Бердск обречен? Уже? Раз пишете, как именно будут хоронить в Бердске. Ужас. Поддержали народ оптимизмом.
елена, 16 апреля 2020 16:48
А прощаются по телефону или Sryp,это как? В гроб звонят что ли? Курьеровцы,вы там вообще уже, что-ли?
Аноним, 16 апреля 2020 18:20
Зачем в гроб? На тот свет, конечно!
Эх, 20 апреля 2020 07:39
Ну что не понятно-то? Перед смертью прощаются по телефону или видеосвязи.
Елена, 16 апреля 2020 16:59
Хватит каркать!
Аноним, 16 апреля 2020 17:21
Капец, мы все умрём ! ! ! ! !
Аноним, 16 апреля 2020 18:11
этого еще никто не избежал - все смертны
Аноним, 19 апреля 2020 20:32
Может быть все-таки в гробах?
Аноним, 19 апреля 2020 21:51
Кощунство
Седой, 19 апреля 2020 22:57
У меня по данной статье одни матные слова
Аноним, 20 апреля 2020 13:03
Зачем вы гонитесь за западом, он нам нужен?
Аноним, 10 мая 2020 15:23
Без возможной эксгумации и перепроверки причин смерти?
Тога уже лучше кремировать.

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