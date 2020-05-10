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Режим самоизоляции после 11 мая не снимут в Новосибирской области. В Бердске тоже

17:20 10.05.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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По-прежнему будет действовать запрет на массовые мероприятия. Продолжится масочный и перчаточный режим. Послабления на нынешнем этапе будут связаны только с производственными предприятиями

Режим самоизоляции после 11 мая не снимут в Новосибирской области. В Бердске тоже
Режим самоизоляции продолжается

В Новосибирской области продолжается рост заболеваемости коронавирусом, в связи с этим говорить об отмене режима самоизоляции в регионе не приходится. Об этом 8 мая на пресс-конференции в ТАСС полпред президента в СФО Сергей Меняйло.

«Снимать режим самоизоляции сейчас никто, конечно, не будет. По-прежнему будет действовать запрет на массовые мероприятия. Продолжится масочный и перчаточный режим. Послабления на нынешнем этапе будут связаны только с производственными предприятиями», — сказал полномочный представитель.

Меняйло уточнил, что эпидемиологическая ситуация в регионах СФО — разная, поэтому в каждом субъекте решение о смягчении либо ужесточении мер будет приниматься индивидуально, сообщает ТАСС.

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От редакции

На что вы надеялись?

Аноним, 08 мая 2020 15:21
Мы ни на что, а вы?
++, 08 мая 2020 15:41
Почему Меняйло срок не обозначил ? что толку в продлении без обозначения дат ? не пойму.....
Алена, 10 мая 2020 19:18
А он знает когда пандемия закончится? Учитывая,как мы соблюдаем режим самоизоляции.
Афанасий, 08 мая 2020 17:16
потому, что бессрочно
Аноним, 08 мая 2020 18:36
НВР:
Только на вилы
Аноним, 10 мая 2020 17:41
Какие же вы все неблагодарные! Впервые с 80-х годов прошлого века государство наше родное позаботилось о нас, о нашем здоровье, а вы всё недовольны. Прислушайтесь к рекомендациям, это же здорово и полезно сидеть дома, есть имбирь с хреном и лишь иногда в маске ходить за маской. 75 лет Великой Победы - чушь и мелкое недоразумение по сравнению с этой Великой Заботой.
Сидите дома, носите маски, уважаемые россиянцы, большего вы не заслужили.
Елена, 10 мая 2020 18:54
Ненавижу таких , как ты.
Аноним, 10 мая 2020 19:03
Целую! Ударение на у.
Тьфу ты, глупость сказал, вы ж в маске.
Алена, 10 мая 2020 18:50
НВР: Количество заболевших растет.Я надеялась на ужесточение правил самоизоляции и введение штрафов.
Иначе это никогда не закончится.
Аноним, 10 мая 2020 19:05
Инициатива понятна. Но как брать деньги с тех, у кого их нет из-за таких инициатив? Замкнутый круг.

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