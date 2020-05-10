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Здоровье / Общество

В Новом завете нашли предсказания о коронавирусе

10:05 10.05.2020 Фото: Википедия
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До этого стали известны пророчества Ванги по поводу коронавируса. Также о страшной болезни, которая поразит весь мир, предсказал и фильм «Заражение», вышедший в 2010 году.

В Новом завете нашли предсказания о коронавирусе
Строки из десятой главы Третьей книги Царств знаменитость приняла за пророчества

Кортни Кардашьян в марте 2020 года шокировала общественность. Девушка нашла пророчество о коронавирусе в Библии. Об этом она сообщила в Story социальной сети Instagram. Также Кортни поделилась со всеми фотографией странички с предсказанием и сделала публикацию в своем официальном аккаунте.

В Священном Писании сказано, что не будет дождя, саранча поест землю, а на народ сойдет моровая язва. При этом, если люди будут покорны и станут молиться, то тогда их грехи будут прощены, а земля – исцелена.

Именно эти строки из десятой главы Третьей книги Царств знаменитость приняла за пророчества. В английском «мор» обозначено «эпидемией».

При этом Кортни Кардашьян утверждает, что болезнь пройдет только после того, как человечество раскается.

Есть ли еще предсказания о коронавирусе в Библии

Кроме находки старшей сестры Кардашьян, пользователи интернета также нашли в Священном Питании пророчество. На канале YouTube в блоге Олега Бокова появилось видео, что в Евангелие от Луки есть предупреждение Иисуса Христа о грядущей пандемии. В частности, в одном из фрагментов сказано о «морах», которые ждут человечество. Также написано, что «люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий». Автор говорит, что Христос подразумевал именно панику из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-2019.

Йосеф Бергер, он же Раввин, заявил, что до прихода Мессии людей на земле ожидает десять казней. Одна из них – это COVID-2019, появившийся в 2019 году в Китае, а после распространившийся по всему миру и признанный пандемией.

Раввин отметил, что коронавирус – это подобие чумы, а точнее, ее реинкарнация, которая поразила в свое время Египет. Мужчина также приводит пример из Ветхого Завета и говорит, что история повторяется.

Источник: pronedra

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