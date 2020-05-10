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Заразились коронавирусоим еще 2 человека за сутки на утро 10 мая в Бердске. Всего 15 бердчан болеют COVID-19

10:31 10.05.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Новых заболевших госпитализировали в новосибирскую инфекционку. Под наблюдением в городе находятся 74 человека, в том числе 6 детей. Выздоровел пока только один пациент.

Заразились коронавирусоим еще 2 человека за сутки на утро 10 мая в Бердске. Всего 15 бердчан болеют COVID 19
За последние сутки в Бердске плюс 2 коронавирусных больных
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Заразились коронавирусоим еще 2 человека за сутки на утро 10 мая в Бердске. Всего 15 бердчан болеют COVID 19

Заразились коронавирусоим еще 2 человека за сутки на утро 10 мая в Бердске. Всего 15 бердчан болеют COVID-19Обуздали коронавирус: заявили о стабилизации распространения COVID-19 в России властиЕщё 1061 новостей

По данным оперативного штаба, за сутки на утро 10 мая в Бердске выявлено еще 2 заразившихся коронавирусом. Общее число больных на данный момент — 15 пациентов.

Под наблюдением находятся 74 бердчанина, в том числе 6 детей. По постановлению Роспотребнадзора — 49 человек, самообратившихся — 25. Состояние всех, находящихся по медицинским наблюдением удовлетворительное.

-На сегодняшний день в Бердске госпитализировыны 2 новых пациента с положительным тестом на COVID-19 в ГКТБ-1 Новосибирска по постановлению Роспотребнадзора, — рассказали «Курьер. Среда. Бердск» в городском оперативном штабе утром в воскресенье.

Таким образом в общей сложности в Бердске выявили 15 больных коронавирусной инфекцией. Выписан по выздоровлению пока один пациент.

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От редакции

Рано заявили о стабилизации ситуации с заразой?

Аноним, 10 мая 2020 10:48
Да это же грипп сезонный, сезон просто затянулся. Все на выходе уже давно и не в ковид не верят

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