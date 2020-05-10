Жара под +30 градусов ожидается 10 мая в Бердске

Синоптики обещают в воскресенье солнечную и безветренную погоду, безоблачное небо. В понедельник, 11 мая, жара сохранится, но появится облачность.

В Бердске становится по-летнему тепло

По данным «Западно-Сибирского УГМС», в предстоящие сутки по Новосибирской области ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер юго-восточный ночью 2-7 м/с, днем 4-9 м/с местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +8, +13°C, местами +2, +7°C, днем +24, +29°C.

В Бердске в воскресенье воздух прогреется до +27-29 градусов. Синоптик обещают солнечную и безветренную погоду, безоблачное небо. В понедельник, 11 мая, жара сохранится, но появится облачность. В последующие дни температура будет немного снижаться. А 16 мая ожидается +17 градусов и пасмурная погода.